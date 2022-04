Bonus vacanze 2022 Lazio. Strutture aderenti

Bonus vacanza 2022 come funziona nella regione Lazio. Elenco strutture e operatori che aderiscono. Scadenza e beneficiari del voucher vacanze.

Bonus vacanze 2022. La regione Lazio ha lanciato l’iniziativa denominata “Più notti, più sogni. + Experience”, tramite cui i turisti italiani e stranieri, compresi i residenti della regione, riceveranno fino a 2 notti omaggio soggiornando nelle strutture locali e sconti sui servizi turistici.

Vediamo quindi a chi spetta questo voucher vacanze regionale, quando scade e quali sono le strutture aderenti.

Bonus vacanze 2022 Lazio scadenza e beneficiari

La misura è rivolta a tutti coloro che soggiornano per più notti nelle strutture ricettive della regione. In particolare a chi prenota un pernottamento di almeno 2 notti nella stessa struttura, la regione regala una notte in più. In pratica prenotando e utilizzando 2 pernottamenti se ne ottengono 3.

L’incentivo è ancora più invitante per chi prenota almeno 5 notti nella stessa struttura. In questo caso sono 2 le notti di soggiorno in regalo. L’iniziativa, adottata dall’assessorato al turismo della regione per rilanciare il settore, è valida fino al 30 novembre 2022. In aggiunta ai soggiorni aggiuntivi, i viaggiatori possono usufruire dei servizi experience. Si tratta di sconti molto significativi per svolgere attività turistiche.

Strutture che accettano il bonus vacanze Lazio

Come abbiamo visto la regione Lazio propone un pacchetto completo per le vacanze nel suo territorio, dai servizi al pernottamento. Ovviamente per avere diritto alle notti in omaggio bisogna prenotare in una delle strutture che aderiscono a questa iniziativa regionale.

In totale sono più di 300 le strutture ricettive, le agenzia di viaggio e i tour operator dove è possibile prenotare le vacanze e ricevere il soggiorno gratuito. Fra queste ci sono hotel, alberghi, B&B, ma anche soluzioni diverse come gli agriturismi, i camping e gli affittacamere. Insomma, le possibilità fra cui scegliere per ricevere il soggiorno omaggio sono variegate. A voi la scelta della location che preferite.

Elenco operatori aderenti al bonus vacanza Lazio

Ecco l’elenco di tutte le strutture ricettive, dove prenotare e ricevere il bonus vacanze, tratto dal sito internet dell’iniziativa Visit Lazio.

Come potete vedere gli operatori sono sparsi su tutto il territorio regionale, coprendo quindi sia le città d’arte, Roma su tutte. Ma anche le restanti zone, dalle colline, alle campagne fino al mare della regione. Una volta entrati vi basterà scorrere le pagine e selezionare la struttura che fa al caso vostro, per poi prenotare.

Ricapitolando, il bonus vacanze 2022 Lazio, permette a tutti i turisti che prenotano almeno 2 notti di soggiorno nelle strutture aderenti, di riceverne fino a 2 in omaggio. Per ottenere questo incentivo e fruire di altri sconti legati ai servizi turistici, bisogna prenotare e presentarsi alla struttura scelta, fino al 30 novembre 2022.

