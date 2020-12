Bonus Renzi Naspi inps. Ecco quando arrivano i pagamenti di dicembre 2020. Date.

Bonus Renzi Naspi, i percettori dell’indennità attendono l’arrivo dei soldi relativi al mese di dicembre 2020. Questo perché a differenza dei dipendenti, che percepiscono il bonus 100 euro in busta paga, i percettori di naspi lo ricevono dall’Inps.

Ecco allora le date pagamenti del bonus renzi inps dicembre e come controllarle online.

Vedi anche: Bonus 100 euro a chi spetta

Bonus renzi naspi dicembre, quando arrivano i soldi

Agli attualmente disoccupati, che percepiscono l’indennità Naspi dall’Inps, spetta anche il bonus Renzi. E’ proprio l’istituto ad erogarlo, sostituendosi ai datori di lavoro, che invece lo erogano ai dipendenti attualmente occupati.

Per quanto riguarda le date di pagamento di questo bonus, non esiste un calendario ufficiale, valido per tutti. Infatti, il giorno dell’erogazione è soggetto a variazioni ogni mese e cambia anche da un beneficiario all’altro.

Per capire le possibili date del saldo, possiamo comunque fare riferimento a quanto avvenuto fino ad ora. Infatti, di solito l’inps ha effettuato il pagamento nella seconda metà del mese o nell’ultima settimana disponibile.

Da qui si ricava che il pagamento del bonus renzi naspi avviene sempre entro fine mese. Questo significa che a dicembre 2020 avverrà entro giovedì 31.

Bonus renzi naspi dove controllare

I beneficiari di Naspi e del bonus Renzi, possono controllare la data dell’accredito online, direttamente sul sito dell’inps.

L’operazione si compie accedendo al portale tramite Spid. Una volta effettuato l’accesso vi basterà recarvi prima alla sezione “fascicolo previdenziale” e poi in “prestazioni pagamenti”. Fatto questo troverete gli accrediti eseguiti e quelli disposti dall’inps, incluso il bonus renzi naspi, con relative date e importi.

Controllare quando arriva il pagamento online è comodo, visto che per ogni beneficiario la data può essere diversa. Non vi resta che seguire la procedura che vi abbiamo riportato per farlo.

Quindi, ricapitolando, i soldi del Bonus Renzi Naspi dicembre dovrebbero arrivare entro fine mese. Ma per conoscere le date esatte di pagamento vi consigliamo di accedere alla vostra pagina personale inps.

Vedi anche: