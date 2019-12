Bonus Renzi 2019 e bonus bebè guida alle date dei pagamenti di dicembre 2019 e ultime novità sul bonus Renzi 2020

Periodicamente i nuclei familiari si domandano quanto tempo dovranno attendere prima di ricevere alcuni bonus, in grado di incrementare la loro capacità reddituale. In particolare qui ci occupiamo di chiarire quando avvengono i pagamenti di due prestazioni Inps, ovvero il bonus Renzi e il bonus bebè.

Tale argomento merita di essere approfondito in quanto non tutte queste prestazioni hanno la stessa data di saldo. Infatti, il calendario dei pagamenti dipende dalla data di presentazione della domanda e dallo strumento selezionato per l’accredito.

Partiamo dal bonus Renzi naspi, ossia quell’incentivo erogato a coloro che beneficiano dell’indennità di disoccupazione erogato dall’Inps. L’istituto di previdenza non paga tale bonus sempre nello stesso giorno, ma varia ogni mese. Tuttavia in linea generale, il saldo di quanto dovuto viene effettuato nella parte finale del mese, quindi fra il 24 e il 31 dello stesso.

Per quanto riguarda il pagamento del bonus bebè, sempre disposto dall’Inps nei confronti del beneficiario, avviene ogni mese e attiene a quello precedente. Quindi ad esempio il pagamento effettuato a dicembre, riguarda il mese di novembre 2019. Ma per approfondire ulteriormente questi aspetti, vi invitiamo a proseguire la lettura dell’articolo.

Calendario pagamenti bonus Renzi e novità 2020

Nel mese di dicembre 2019 il pagamento del bonus Renzi Naspi avverrà fra il giorno 24 e il 31, dunque prima della fine dell’anno. Quasi sicuramente, considerando che dal 24 al 26 di questo mese ci saranno giorni festivi, il primo giorno utile per il pagamento dovrebbe essere venerdì 27 dicembre.

Tuttavia il saldo potrebbe avvenire anche nei giorni seguenti, anche per dare il tempo alle banche o alle poste di elaborare l’operazione disposta. Si tratta di un periodo di tempo simile a quello utilizzato per pagare un altro sussidio, di chi un lavoro non ce l’ha, ossia il reddito di cittadinanza.

Anche per il prossimo anno è prevista l’erogazione del bonus Renzi, con le stesse modalità del 2019. Dunque pure a gennaio 2020 gli aventi diritto ne beneficeranno regolarmente verso la fine del mese. Inoltre, con le nuove regole stabilite la platea dei beneficiari verrà ampliata, dal momento che i limiti di reddito sono stati aumentati dal Governo giallorosso.

Calendario pagamenti bonus bebè e novità 2020

A dicembre 2019 il pagamento di questo incentivo sulla natalità è avvenuto il giorno 11 dicembre, e come detto in precedenze riguardava il mese di novembre. Mentre a gennaio 2020 verrà effettuato il pagamento relativo al mese di dicembre 2019, sempre intorno alla data in cui è stato disposto il pagamento precedente.

Per quanto riguarda il nuovo anno, la misura del bonus bebè è presente nella manovra finanziaria 2020. Gli importi previsti sono di 80 euro per chi ha un reddito sopra i 40.000 €, di 120 euro per chi possiede fra 7.000 e 40.000 € e di 160 per chi ha meno di 7.000 €. La fruizione di tale incentivo resta quella di un anno e l’importo può essere incrementato del 20% in presenza di un secondo figlio.

Siamo giunti al termine di questo riassunto su date e novità di importanti incentivi, che riguardano lavoro e famiglia, come i bonus Renzi e bebè. Restate sempre aggiornati con noi per conoscere tutte le novità sui bonus previsti per il 2020.

