Bonus pc infratel 2020. Ecco date e da quando fare la domanda per utilizzare il bonus internet pc.

Bonus pc infratel, il contributo fino a 500 euro per l’acquisto di servizi internet, computer e device, tramite gli operatori abilitati.

Vediamo come funzionano la domanda per l’incentivo e quali sono le date previste per il suo utilizzo, in base alle spiegazioni fornite da infratel.

Bonus pc e tablet beneficiari

Il bonus internet, rappresenta un contributo, erogato sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita di abbonamenti ad internet con banda ultra larga e per la fornitura di dispositivi come pc e tablet. Dunque non si tratta di soldi erogati direttamente ai beneficiari, ma di uno sconto applicato dagli operatori.

Possono accedere al bonus pc le famiglie con i seguenti requisiti:

Isee inferiore a 20.000 euro.

Che non possiedono già presso la propria abitazione un servizio di connettività con velocità pari ad almeno 30 Mbit/s.

Con nessun altro membro del nucleo che abbia già utilizzato questo bonus.

Bonus pc tablet 500 euro data domanda

In base a quanto spiegato da Infratel nella sua guida, il bonus pc prevede 3 step da seguire, prima di permettere ai beneficiari di utilizzare il voucher. Ecco quali sono e le relative date:

l’8 ottobre è stata la data di apertura della piattaforma che consente l’accreditamento per gli operatori.

Il 19 ottobre si apre la sezione per la presentazione delle offerte da parte degli operatori.

A fine ottobre si arriva all’apertura della piattaforma, con la validazione delle offerte degli operatori e la possibilità di spendere il voucher per i consumatori.

Dunque a fine ottobre i consumatore potranno richiedere, agli operatori abilitati, di fruire dello sconto sull’acquisto di una delle loro offerte. Questo fornendo una copia del documento d’identità e un’allegato reperibile sul sito infratel. Si tratta di un documento che attesta il valore dell’Isee e il possesso degli altri requisiti.

Bonus pc internet operatori

Una volta fatta la richiesta sarà poi l’operatore a trasmettere i dati sul portale presente su Infratel. Quest’ultimo verserà poi gli verserà l’ammontare del contributo di ciascun beneficiario.

In altre parole i beneficiari non dovranno fare domanda o iscriversi su Infratel, ma dovranno farlo Tim, Vodafone e tutti gli altri.

Questo il quadro della situazione per quanto riguarda il bonus pc e tablet 500 euro. Chi volesse usufruirne, se in possesso dei requisiti necessari, non deve far altro che attendere le date qui riportate e scegliere l’offerta dell’operatore che preferisce.

