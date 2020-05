Bonus Dl Rilancio ritardi sulle specifiche e forse modifiche. Per il Rem i soldi non arrivano prima di luglio, e per il bonus bici forse non ci saranno soldi per tutti.

Sono diversi i bonus e gli aiuti alle famiglie stabiliti dal decreto Rilancio, tuttavia ancora mancano i dettagli per quasi tutti i sussidi e aiuti messi in campo dal governo. Per quanto riguarda invece il reddito d’emergenza i soldi non arriveranno prima di luglio. Ecco una guida nel video che chiarisce definitivamente qual è la situazione su bonus e REm.





Bonus decreto Rilancio tempi erogazione

I vari bonus bicicletta, vacanze, Ecobonus o Sisma Bonus che fanno farte dell’ultimo Dl Coronavirus, potrebbero subire modifiche durante l’Iter parlamentare, inoltre ad oggi per quasi tutti i sussidi mancano le specifiche.

Vedi anche Bonus vacanza 2020 come ottenerlo

A questo vanno ad aggiungersi i ritardi, solo da luglio si potranno richiedere il bonus vacanza e il sisma bonus e l’ecobonus. Da giugno invece si può presentare la domanda per il buono baby sitting utilizzabile anche per i lavoratori che mandano i figli al centro estivo.

Vedi anche: Bonus baby sitter per centri estivi

Tuttavia l’Inps non ha ancora aggiornato la procedura per questo aiuto che in precedenza era di 600 euro, e quando questa sarà pronta è molto probabile che ci sarà una corsa al bonus, ma i soldi a disposizione sono 60 milioni.

Anche per quanto riguarda il bonus bicicletta le somme messe a disposizione ossia 120 milioni per la mobilità, sembrano pochi e c’è il rischio che quando si potrà presentare la fattura per il rimborso i soldi siano finiti.

Vedi anche: Bonus bicicletta come ottenerlo

Quando arrivano i soldi del REm

Tutti coloro che hanno presentato la domanda per il reddito d’emergenza, contributo da 400 a 800 euro destinato a famiglie bisognose e senza altri sostegni economici, non vedranno le sommee prima del mese di luglio. Attualmente sono state presentate all’Inps oltre 100 mila domande per il reddito d’Emergenza.

In conclusione, molti bonus non sono ancora operativi, mentre le famiglie bisognose dovranno purtroppo attendere ancora.

Vedi anche: Bonus 2020 elenco aiuti e agevolazioni figli e famiglia