Reddito d’emergenza quando viene erogato il Rem dopo la domanda? Vediamo le ultime notizie sui tempi di pagamento del reddito di Emergenza

Quando viene erogato il reddito d’emergenza? E’ quanto vogliono sapere coloro che hanno già fatto domanda per riceverlo sul sito dell’Inps, ma anche chi si appresta a farla.

Ricordiamo che si tratta di un sussidio temporaneo di due mensilità dall’ammontare variabile fra 400 e 800 €, introdotto nel decreto rilancio per fronteggiare l’emergenza economica causata dal coronavirus. Tale somma è destinata alle famiglie con un Isee non superiore a 15.000 euro e in possesso di altri requisiti, che non percepiscono forme di sostegno al reddito. Vediamo allora quando questi soldi dovrebbero effettivamente arrivare nelle loro tasche.

Pagamento reddito d’emergenza

Sul sito dell’Inps è possibile richiedere il rem fino al prossimo 30 giugno, ma sono molti coloro che hanno già fatto domanda.

Una volta fatta questa operazione, autonomamente o tramite l’ausilio dei caf, l’Inps verifica la correttezza dei dati dei richiedenti. Chi riceve esito positivo dai controlli otterrà il pagamento della somma dovuta. Quindi chi ha fatto fin da subito la richiesta per ricevere il reddito d’emergenza, dovrebbe beneficiare di tempi più rapidi e incassare prima i soldi.

Fino a questo momento, l’Inps non ha ancora ufficializzato la prima data per l’accredito del rem. Tuttavia nei prossimi giorni l’istituto farà chiarezza su date e altri dettagli dell’applicazione di questa misura, tramite un’apposita circolare esplicativa sul suo sito.

Rem date erogazione

Anche se ancora una data ufficiale per il pagamento non c’è, le ultime indiscrezioni riportate dai siti d’informazione ipotizzano già un possibile arco di tempo. Secondo queste le persone che hanno fatto domanda per prime, potrebbero ricevere l’importo del reddito d’emergenza durante la seconda metà di giugno.

In altri termini a distanza di un mese circa dalla domanda dovrebbero effettivamente arrivare i soldi del rem. Il mezzo con il quale l’Inps effettuerà il pagamento è quello indicato dal richiedente all’interno della propria domanda. Può essere quindi sul conto corrente bancario, così come su quello postale o su una carta con IBAN.

Ricordiamo che queste somme non partecipano alla formazione del reddito di chi le riceve. Inoltre, il rem non è compatibile con altre forme di pensione diretta o ammortizzatori sociali. Quindi ad esempio chi percepisce il reddito di cittadinanza o la disoccupazione Naspi, non ha diritto a ricevere anche questo sussidio.

Per ora è davvero tutto su quando viene erogato il reddito d’emergenza.