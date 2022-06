Bonus affitto 2022 Roma. Quando viene pagato

Bonus affitto comune di Roma 2022. Quando arrivano i soldi del vecchio contributo affitti e quando esce il nuovo bando. Pagamenti, graduatorie e domande.

Dopo mesi torna il bonus affitto nel comune di Roma. Il pagamento del contributo per la locazione spettante nel 2021 alle famiglie con Isee basso, era rimasto congelato dalla giunta Raggi, ma ora verrà erogato agli aventi diritto. Non solo, il comune ha anche stanziato i fondi per il nuovo bando fitti 2022.

Facciamo allora il punto della situazione: ecco quando arriva il contributo affitti nel comune di Roma e quando si potrà richiedere di nuovo.

Contributo affitto comune di Roma, quando viene erogato

Da tempo nella capitale i residenti si chiedevano che fine ha fatto il bonus affitto del comune di Roma, ed ora finalmente c’è una risposta. Si tratta del contributo affitti degli anni precedenti, per cui avevano fatto domanda 60.000 persone in difficoltà economiche a causa della pandemia.

Tuttavia l’erogazione dell’incentivo era rimasta bloccata nelle casse del comune dalla precedente amministrazione. Ora però finalmente, a partire dai prossimi giorni arriveranno i pagamenti. Infatti, in base alle informazioni fornite dal comune, i beneficiari verranno indicati nella graduatoria contributo affitto Roma e potranno eventualmente integrare le domande. Le liste compariranno sul sito internet del comune.

Subito dopo scatteranno i pagamenti con procedura interamente digitalizzata, per facilitare l’invio dei bonifici che saranno immediati per le annualità del 2020. Stesso discorso per gli aiuti comunali rimasti in sospeso che risalgono al 2019.

Quando esce il bando affitto 2022 Roma?

Una volta effettuato il pagamento dei vecchi contributi per l’affitto, secondo le ultime news, il Campidoglio emanerà anche il nuovo bando a luglio 2022. In questo caso si tratta degli affitti che riguardano redditi e residenti del comune in difficoltà con gli affitti durante il 2021.

In questo avviso sono 12 i milioni di euro a disposizione per i sostegni al pagamento dei canoni a chi presenterà una nuova richiesta. Poi in base a tempi e modalità di presentazione della domanda, nella nuova graduatoria conosceremo i beneficiari. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di realizzare anche questi pagamenti entro l’estate 2022.

Bonus affitto 2022. Tutti i bonus di comuni e regioni

Come sapere se il bonus affitto Roma è stato accettato?

Ricapitolando, chi aveva fatto domanda per il bonus affitto a Roma, durante le annualità passate, riceverà finalmente l’incentivo se rientrante nelle graduatorie. Poi a luglio arriverà il nuovo bando per i fitti e quando scadranno i termini per la presentazione delle richieste, si conoscerà la nuova lista dei beneficiari.

Per sapere la propria posizione, si potrà fare affidamento sul portale online raggiungibile dal sito del comune di Roma. In alternativa ci si potrà recare presso gli sportelli informativi in piazza Giovanni da Verazzano all’Ostiense.

Nel nuovo bando gli importi dei bonifici potranno arrivare fino ad un massimo di 2.000 euro. In precedenza era 500 euro il limite e questo costringeva a pagamenti in più tranche. Tutti gli altri requisiti li conosceremo nel momento della pubblicazione dell’avviso, previsto come detto a luglio.

Queste in sintesi le novità sul bonus affitto 2022 del comune di Roma. Oltre ai pagamenti delle annualità precedenti rimasti bloccati, entro l’estate dovrebbero arrivare i soldi della nuova tranche di aiuti per i residenti in affitto e in condizioni di disagio economico.

