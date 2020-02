Bonus 500 euro nati 2001 da quando si può richiedere il bonus cultura e fino a che data si può spendere. Tutte le info

Anche per l’anno in corso è disponibile il bonus 500 euro destinato ai diciottenni nati nel 2001. Tale incentivo è quindi riservato a coloro che hanno compiuto 18 anni entro il 31 dicembre 2019.

In questo articolo vediamo, nel dettaglio, quando i nati nel 2001 possono richiedere il bonus studenti e quale procedura devono seguire per farlo.

Bonus 500 euro per i 2001: quando richiederlo

Il bonus cultura, riservato a coloro che sono diventati maggiorenni nel 2019, si potrà richiedere dal 5 marzo 2020. Da quella data i giovani che faranno richiesta per ricevere i 500 euro di bonus, potranno ottenerli tramite l’applicazione 18app.

L’incentivo può essere richiesto fino al 31 agosto 2020, mentre il suo ammontare può essere speso fino al 28 febbraio 2021. Quindi, per i giovani che hanno diritto all’incentivo non c’è nessuna fretta di spendere i 500 euro. Avranno molti mesi per godersi questo beneficio acquistando libri, biglietti per il cinema, per il teatro, ingressi nei musei, nei concerti, per iscriversi a corsi linguistici e tanto altro ancora.

Detto di quando si può richiedere il bonus cultura, vediamo nel prossimo paragrafo come fare.

Bonus 500 euro per i 2001: come richiederlo

Il bonus 500 euro deve essere necessariamente richiesto per via telematica, tramite 18app, una piattaforma disponibile non solo da pc, ma anche per smartphone e tablet. Per compiere tale operazione sarà necessario possedere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Una volta inseriti tutti i propri dati (carta d’identità, codice fiscale, numero di telefono ecc.) si riceverà il bonus cultura, da spendere creando buoni validi presso gli esercenti autorizzati ad accettarli. Questi possono essere sia online (ad esempio Amazon), che negozi fisici. Per togliervi ogni dubbio al riguardo, potete consultare la lista di quelli abilitati e presenti nelle vostre zone su 18app.

Quindi, ricapitolando ecco come ricevere il bonus 500 euro in 4 semplici passaggi:

1- richiedere il codice SPID.

2- Fare l’iscrizione su 18app e completare la procedura inserendo i propri dati.

3- Verificare l’ottenimento automatico dei 500 euro.

4- Usare la somma ricevuta per fare acquisti nei negozi abilitati.

Bonus cultura: scende a 300 euro per i 2002

Quando detto fino ad ora vale per i 2001 che hanno compiuto 18 anni, mentre per i nati nel 2002, che compiono 18 anni nel 2020 ci sono delle novità.

Per loro, il ricevimento del bonus scatta nel 2021, ma la nuova legge di bilancio ha diminuito la somma erogata a 300 euro. Questo taglio di 200 euro deriva dalla diminuzione dei fondi destinati alla misura, che sono pari a 160 milioni di euro, 80 in meno rispetto all’anno precedente.

Al netto della riduzione da 500 a 300 euro, non ci sono altre modifiche nell’ottenimento del bonus cultura per i 2002. Anche per loro, infatti, bisognerà seguire la medesima procedura indicata precedentemente, stesso discorso per le modalità di spesa nei negozi convenzionati, che restano immutate.

Siamo giunti al termine di questo nostro articolo sul bonus cultura destinato ai diciottenni. Da quanto riportato si evince che i nati nel 2002 avranno meno soldi da spendere in eventi e materiale utile per la loro formazione. Insomma, non il massimo per un paese che dovrebbe puntare sulle nuove generazioni per avere un futuro migliore.

