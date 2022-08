Bonus 200 euro su Rdc. Quando arriva e a chi

Quando danno il bonus 200 € sul reddito di cittadinanza? A chi spetta il pagamento dei 200 euro una tantum nel mese di agosto. Data e calendario.

Bonus 200 euro su Rdc – ad agosto arriva il pagamento dell’incentivo del governo contro l’inflazione, ma non per tutti i beneficiari del sussidio. Vediamo quindi a chi spettano davvero i 200 euro di agosto e la data di pagamento, in base al calendario Inps.

Bonus 200 euro agosto su Rdc per chi?

Molti percettori del reddito di cittadinanza hanno già ricevuto il bonus 200 euro stabilito dal governo Draghi nell’assegno di luglio. Tuttavia ci sono diverse categorie che non hanno ancora beneficiato dell’incentivo erogato in automatico dall’Inps a chi percepisce il sussidio.

Nel dettaglio si tratta di chi ha chiesto il rinnovo del Rdc e nel mese di luglio ha dovuto osservare il mese di pausa previsto dalla legge, fra l’ultimo pagamento del vecchio sussidio e il nuovo. In questo caso parliamo di beneficiari che pur avendone diritto non hanno ricevuto i 200 euro nel mese di luglio. Per loro l’erogazione è prevista in aggiunta al pagamento del reddito di cittadinanza di agosto 2022.

Rdc agosto 2022 bonus 200 euro quando viene pagato

L’accredito su carta Rdc per i beneficiari che hanno rinnovato il sussidio, avverrà in data leggermente posticipata rispetto a quanto avviene in tutti i mesi. Solitamente infatti per questi beneficiari il saldo viene ricaricato il 15 del mese, ma essendo una festività (ferragosto), in questo caso i soldi arrivano dal 16 agosto 2022.

Quindi chi ha ottenuto il rinnovo del sussidio, riceverà il bonus 200 euro su rdc dal 16 agosto. Anche chi riceve il sussidio per la prima volta lo otterrà nella stessa data.

Nulla cambia invece per chi già lo percepiva. In questo caso il pagamento avverrà come di consueto entro fine mese, ovvero nel periodo che va dal 24 al 31 agosto 2022. Non ci sarà però l’erogazione aggiuntiva del bonus 200 euro, perché già accreditato nella mensilità di luglio 2022.

Ricapitolando, chi ha rinnovato il sussidio e non lo ha percepito nel mese di luglio, dal 16 agosto 2022 riceverà il nuovo pagamento, incluso il bonus 200 euro. I beneficiari che invece hanno ottenuto l’una tantum a luglio, incasseranno il pagamento entro fine mese con apposita ricarica su card. Ma in questo caso non è previsto un ulteriore incentivo da 200 €.

