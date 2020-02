La stagione dei carciofi va da novembre ad aprile, quindi oggi vi propongo una ricetta casalinga facile: la torta rustica soffice con carciofi e prosciutto. Ecco come si fa.

Per preparare questa torta salata i carciofi si fanno saltare per pochi minuti in padella e poi si uniscono alla farcia: in questo modo rimarranno croccanti e consistenti anche dopo la cottura in forno.

Vedi anche: Come cuocere i carciofi

I tre punti di forza di questa torta rustica soffice sono i seguenti:

l’utilizzo del prosciutto crudo di montagna che, con il suo sapore deciso, leggermente affumicato, caratterizzerà la farcitura sposandosi perfettamente con il carciofo e con il resto degli ingredienti.

la mozzarella fiordilatte che permetterà alla farcitura di rimanere morbida, soffice e filante creando un contrasto piacevole con gli spicchi di carciofi croccanti.

il composto a base di uova e grana con cui viene cosparsa la superficie della torta e che non la farà seccare e asciugare durante la cottura in forno ma creerà una golosa crosticina dorata elastica e appetitosa.

E allora infilate il grembiule e via ai fornelli: in poco più di un’ora porterete in tavola la vostra torta rustica con carciofi e prosciutto che necessita di soli 30 minuti di cottura in forno.

Ingredienti per 4 persone:

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda già pronto

3 cucchiai di soffritto a dadini (sedano, carota e cipolla)

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

350 gr. di carciofi puliti e tagliati a spicchi

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

80 gr. di Prosciutto crudo

1 mozzarella fiordilatte

2 uova

4 cucchiai di Grana Padano

sale q.b.

pepe verde q.b. (facoltativo)

Preparazione ricetta torta rustica carciofi e prosciutto



Mettete sul fuoco una padella ampia con l’olio extravergine di oliva e unite subito il soffritto. Mescolate e lasciate appassire per un paio di minuti poi aggiungete i carciofi tagliati a spicchi.

Condite con poco sale e pepe verde (facoltativo), mescolate e lasciate insaporire per 5 minuti. Quindi unite il prezzemolo tritato. Mescolate e aggiungete subito il prosciutto crudo tagliato a listarelle larghe. Mescolate e, dopo un minuto, spegnete il fuoco e fate raffreddare.

Nel frattempo rompete le due uova in una terrina, condite con un pizzico di sale e aggiungete il Grana Padano grattugiato. Mescolate bene fino ad ottenere un composto omogeneo, ben amalgamato e leggermente denso.

I carciofi intanto si saranno raffreddati, quindi unitevi la mozzarella fiordilatte tagliata a pezzetti e mescolate bene.

Foderate una teglia tonda con la pasta sfoglia insieme alla sua carta da forno e metteteci all’interno tutta la farcia a base di carciofi, prosciutto crudo e mozzarella. Infine spargeteci sopra il composto a base di uova e grana padano e distribuitelo bene su tutta la superficie della farcitura.

Ripiegate verso l’interno della teglia la pasta sfoglia lungo tutta la circonferenza a formare un bordo.

Mettete nel forno già caldo a 200 gradi per 30 minuti. Estraete dal forno e lasciate riposare per 5 minuti. Poi servite in tavola la vostra torta rustica ai carciofi! Buon appetito!

Consigli

La torta salata è una pietanza versatile che può essere proposta come antipasto oppure come secondo piatto o ancora come intervallo tra un primo e un secondo piatto in occasioni di ricorrenze importanti.

Potete realizzarla con la pasta sfoglia, come nel nostro caso, ma potete usare anche pasta brisèe oppure pasta per la pizza o per il pane.

Se amate il sapore affumicato deciso, potete sostituire il prosciutto crudo con lo speck dell’Alto Adige che ha fragranza intensa anche di spezie.

Io ho usato carciofi surgelati già puliti e tagliati a spicchi, pronti all’uso con un buon rapporto qualità prezzo che ho messo subito nella padella senza decongelarli.

Potete servire la torta rustica ai carciofi e prosciutto calda tiepida o fredda.

Vedi anche:

Sformato di carciofi rustico

10 ricette semplici con i carciofi

Spaghetti con carciofi e pancetta