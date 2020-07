Riso freddo, ecco una ricetta irresistibile: l’insalata di riso alla marinara. Questa è’ una delle tante varianti di riso freddo con il pesce. Ecco la ricetta con foto.

La ricetta di insalata di riso alla marinara che propongo oggi è una mia versione veloce e facile. Preparato infatti con pesce surgelato questo piatto vi permetterà di realizzare un primo estivo squisito e in poco tempo: in un quarto d’ora la vostra insalata di riso alla marinara sarà pronta.

Per preparare questa ricetta ho usato un mix a base di molluschi e frutti di mare lasciato insaporire con aglio poi mescolato al riso che assorbe il fondo di cottura diventando una vera squisitezza. L’aggiunta dei piselli arricchisce di colore e sapore la pietanza. E ora vediamo come si fa.



Ingredienti per 4 persone:

600 gr. di Preparato per risotto o per spaghetti alla marinara e allo scoglio surgelati

320 gr.di riso Parboilled

2 spicchi di aglio

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

2 spicchi di aglio

100 gr. di piselli lessati

foglie di basilico fresco

il succo di 1 limone

sale rosa q.b.

pepe q.b.

Vedi anche: Quanti tipi di riso ci sono e come si cuociono

Preparazione ricetta insalata di riso freddo alla marinara



Fate scongelare il preparato per riso sotto un filo di acqua per pochi minuti e poi versatelo con tutto il suo contenuto in una padella antiaderente dove avrete rosolato a fiamma medio bassa gli spicchi di aglio interi. Fatelo saltare a fiamma viva finchè il fondo di cottura si sarà addensato per metà e poi spegnete il fuoco. Lasciate raffreddare.

Nel frattempo fate lessare il riso in acqua bollente salata per il tempo indicato sulla confezione. Poi scolatelo bene e lasciatelo sgocciolare e raffreddare.



Vedi anche: Come cucinare il riso al vapore senza vaporiera

Versate i piselli lessati in una terrina ampia e unite il riso freddo. Condite con sale e pepe, succo di limone e mescolate bene.

Aggiungete il composto di pesce tenendo da parte le cozze e le vongole nei gusci e qualche gambero intero.

Mescolate bene, coprite con pellicola trasparente e mettete la terrina in frigorifero lasciandovela almeno per 1 oretta.

Al momento di servire estraete dal frigorifero, guarnite con i frutti di mare e i gamberi tenuti da parte. Distribuite qua e là le foglioline di basilico e portate in tavola il vostro Riso freddo alla marinara. Buon appetito!!!



Consigli

Come dicevo sopra, questa versione è veloce in quanto viene usato pesce surgelato in vaschette. All’interno potrete trovare calamari e seppie, gamberi cozze e vongole.

Potete arricchire il pesce utilizzando una vaschetta di preparato per risotto alla pescatora e una vaschetta di misto pesce per zuppa di mare senza spine oppure aumentando il numero dei frutti di mare aggiungendoli freschi.

Se invece per realizzare questo piatto di riso freddo volete optare per il pesce fresco, potete spaziare tra innumerevoli qualità di pesci senza spine. Però li dovrete pulire e cuocere per venti minuti/mezz’ora e poi utilizzare come spiegato nella ricetta.

Sono molto indicati per questa insalata di riso alla marinara altri tipi di verdure verdi da abbinare con il pesce e molluschi al posto dei piselli. Potrete optare tra zucchine, cetrioli, fagiolini etc.

Se volete dare un tocco più frizzante alla ricetta, aggiungete per peperoncino piccante!

VEDI ANCHE