Champions league in Tv, dal 2021 Amazon Prime Video Italia ha i diritti Tv. Ecco quali partite vedere su amazon.

Champions League partite 2021. In base a quanto riportano Ilsole24ore e autorevoli siti di tecnologia, Amazon Prime Video dovrebbe trasmettere per la prima volta in Italia le partite della champions 2021.

Una novità che interessa tantissimi tifosi e tifose presenti nel nostro paese. Vediamo allora quali partite si potranno vedere in diretta su Prime Video a partire dall’anno prossimo.

Vedi anche: Calendario partite Champions League 2020-21

Champions League 2021 quali partite su amazon?

In base alle informazioni attualmente disponibili, il colosso americano ha presentato un’offerta da 80 milioni di euro a stagione, per aggiudicarsi un specifico pacchetto di partite.

Si tratta di uno dei pacchetti messi a disposizione dalla Uefa per il triennio dal 2021 al 2024. Esso prevede la trasmissione di 17 partite della massima competizione europea di calcio ogni stagione.

Manca ormai solo l’ufficialità ma sembra proprio che Amazon Prime Video si sia già aggiudicato questi diritti tv. Quindi dal 2021 dovrebbe trasmettere la miglior partita di Champions League che si gioca il mercoledì sera.

Amazon diritti tv champions leauge

Quelal appena descritta rappresenta una novità che porterà sicuramente prime video ad essere uno dei servizi streaming più desiderati in assoluto.

Durante i prossimi giorni si capirà se Amazon ha acquistato i diritti Tv esclusivi o solo quelli per lo streaming. Nel primo caso potrà eventualmente rivenderli per il satellite o il digitale terrestre.

In ogni caso ormai il dado è tratto, Amazon entra nel mondo del calcio trasmesso in Italia e lo fa direttamente dalla competizione più importante. Già da tempo il colosso americano si stava interessando alla trasmissione degli eventi calcistici e anche al campionato di Serie A.

Vedi anche: Serie A, partite in streaming su Amazon?

Amazon Prime Video partite costo

Se in Italia Amazon partirà nel 2021 con la trasmissione delle partite di calcio, in altri paesi il colosso americano ha già trasmesso eventi sportivi in passato. Qui ha incluso gratuitamente le partite all’interno dell’abbonamento Amazon Prime.

Questo potrebbe ripetersi anche in Italia, dove attualmente il costo, per le spedizioni gratuite e l’accesso alla piattaforma di streaming, è di 36 euro all’anno. Insomma, l’offerta di Amazon Prime Video si arricchisce di contenuti importanti, come la Champions League 2021, per la gioia dei suoi clienti attuali e di quelli futuri.

Vedi anche: