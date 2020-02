Amazon Prime Video film e serie TV il catalogo di febbraio 2020 aggiornato

Amazon ha recentemente diffuso la lista dei nuovi titoli che saranno inseriti nel catalogo di Prime Video. Febbraio ci riserva alcune novità molto interessanti, come Hunters con Al Pacino, e attesi ritorni, tra cui la terza stagione di The Marvelous Mrs Maisel. In questo articolo scopriremo i migliori film e le serie TV più belle che saranno aggiunte nella piattaforma di streaming on-demand.

Hunters (prima stagione) – 21 febbraio

Hunters è probabilmente una tra le serie televisive più attese di quest’anno. In questo frenetico show troveremo una vera e propria icona del grande schermo, ovvero Al Pacino. L’attore, che abbiamo ultimamente avuto il piacere di vedere in The Irishman, riuscirà nuovamente a conquistare i telespettatori?

Creata da David Weil e prodotto da Jordan Peele (vincitore di un Oscar), la serie TV è ambientata a New York nel 1977. Un gruppo di persone, i Cacciatori, scoprono che nella cittadina statunitense si nascondendo alcuni fanatici che vorrebbero dare vita al quarto Reich. Il gruppo inizia quindi una sanguinolenta caccia.

Il cast, oltre ad Al Pacino, è composto da Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.

All Or Nothing: The Philadelphia Eagles – 7 febbraio

Torna anche la nuova stagione della docu-serie perfetta per gli appassionati di sport. Dopo una stagione dal primo Super Bowl vinto, a Philadelphia tutti sono emozionati e sperano in una nuova vittoria. Gli Eagles, un vero e proprio simbolo, squadra composta da Carson Wentz, Zach Ertz, Malcolm Jenkins, Fletcher Cox e Brandon Graham, dovranno quindi impegnarsi al massimo per portarsi a casa nuovamente il tanto desiderato trofeo.

The Marvelous Mrs Maisel (La fantastica signora Maisel, stagione 3) – 7 febbraio

Questa serie televisiva si è confermata un successo: la produzione ha conquistato diversi premi, tra cui Golden Globe, SAG Award ed Emmy 2019. La fantastica signora Maisel torna su Prime Video, con la terza stagione doppiata in italiano.

Nei nuovi episodi, Midge e Susie capiscono che il tour con Shy, pur essendo artisticamente soddisfacente, è spesso frustrante. Questa esperienza offrirà loro una vera e propria esperienza di vita, che difficilmente dimenticheranno. Anche gli altri personaggi si troveranno a dover fare i conti con nuove sfide.

Riverdale (stagione 3) – 1° febbraio

Il terzo capitolo della serie televisiva che esplora gli oscuri segreti di una città apparentemente tranquilla, Riverdale, è arrivato sulla piattaforma di streaming. Lo show, pensato specialmente per un pubblico molto giovane, è largamente apprezzato ed è stato acclamato da critica e pubblico.

La serie TV segue diversi episodi che interessano tutti o solo alcuni personaggi, oltre che i segreti di Archie Andrews. Tutto iniziò dopo il ritrovamento del corpo di Jason Blossom, rinvenuto nelle acque del Sweetwater River. I problemi personali dei protagonisti e misteri si intrecciano, dando vita a una storia molto interessante.

La prima notte del giudizio – 24 febbraio

Un film abbastanza cruento e non adatto a tutti: La prima notte del giudizio arricchirà ulteriormente il catalogo di Amazon Prime Video.

Il paese è pieno zeppo di violenza e i “Nuovi Padri Fondatori”, per rimuovere questi problemi sociali, decidono di scegliere una strada non proprio convenzionale: far sfogare la violenza tutta in una singola notte, proponendo a ogni partecipante 5.000 dollari.

Pacific Rim: La rivolta – 4 febbraio

Steven S. DeKnight dirige il secondo capitolo della saga dedicata ai combattimenti tra robot giganti e strane creature. Il film, pur non potendo essere considerato un ottimo prodotto cinematografico, ha comunque ottenuto un discreto successo al botteghino ed è uno spettacolo abbastanza godibile.

Dopo i fatti narrati nel primo capitolo, Jake Pentecost, un giovane ribelle e promettente pilota di Jaeger, e sua sorella vengono arruolati. Il loro compito sarà quello di guidare i nuovi robot e di sconfiggere i mostri Kiju, così da salvare l’umanità intera.

Carlo Verdone (vari film) – 1° febbraio

In attesa di poter scoprire Vita Da Carlo, una serie TV comedy prodotta da Prime Video Italia che racconterà la vita romanzata del noto personaggio del grande e piccolo schermo, sulla piattaforma del colosso delle vendite arrivano alcuni film con Carlo Verdone. Tra gli altri, troveremo anche Gallo Cedrone e Sono Pazzo Di Iris Blonde.

Insomma, un’ottima occasione per gustare i simpatici lavori di questo attore italiano che ha divertito intere generazioni.

Insomma il mese di febbraio è all’insegna delle serie Tv per il nuovo catalogo di Amazon Prime Video che ha riservato non poche sorprese per gli appassionati di serie televisive, che potranno quindi gustarsi nuovi cicli di episodi, alcuni dei quali ancora inediti. Buona visione a tutti!

