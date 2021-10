Social Football Summit 2021. 12 premi speciali, focus sul calcio femminile

Il 15 e il 16 novembre torna a Roma il Social Football Summit. Quest’anno, novità assoluta, verranno assegnati i Football Summit Awards, premi riservati ai professionisti del mondo del calcio. Grande attenzione al calcio femminile.

Un evento prestigioso e di richiamo internazionale. Una vetrina dedicata al meglio della Football Industry, realtà in continua evoluzione al passo con lo sviluppo e l’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di rendere il calcio condivisibile e fruibile digitalmente da tifosi e addetti ai lavori.

La splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma ospiterà l’edizione 2021 del Social Football Summit, in programma il 15 e il 16 novembre. A caratterizzare la manifestazione, quest’anno, sarà una novità assoluta, una primizia che impreziosirà la due giorni romana: i Football Summit Awards, premi esclusivi riservati a diverse categorie e professionalità che si sono contraddistinte nel vorticoso mondo che ruota attorno all’industria del calcio.

Nel dettaglio sono stati istituiti 12 riconoscimenti, tra i quali spiccano i due rivolti specificamente all’universo del calcio femminile. Un’ulteriore attestazione della crescita esponenziale e della rilevanza anche sociale di una realtà che sta conquistando sempre più appassionati. E che sta attirando, come mai aveva fatto prima, le luci e l’attenzione dei media.

L’elenco dei premi

Ecco l’elenco dei premi che verranno assegnati nel corso della serata del 15 novembre presso il Chiostro di Bramante da Social Media Soccer, organizzatore dell’evento:

SOCIAL FOOTBALL PLAYER MALE SOCIAL FOOTBALL PLAYER FEMALE TOP MANAGER OF THE YEAR TOP FAN ENGAGEMENT BEST MARKETING AND SPONSOR ACTIVATION BEST DIGITAL & SOCIAL MEDIA TEAM CLUB BEST DIGITAL & SOCIAL MEDIA TEAM AGENCY LEADERS IN SOCIAL RESPOSIBILITY AND IMPACT BEST FOOTBALL COMMUNITY MANAGEMENT BEST TRANSFER MARKET DIRECTOR OF THE YEAR BEST LIVE FORMAT SPECIAL AWARD FIGC DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Da segnalare che i vincitori delle due categorie Top Fan Engagement e Best Football Community Management verranno scelti direttamente dagli utenti tramite una votazione sul sito socialfootballsummit.com/it/football-summit-awards/. La votazione, iniziata il 19 ottobre, si chiuderà il 2 novembre.

Infine, menzione particolare per il riconoscimento Social football player female e per il premio speciale per la Divisione Calcio Femminile della FIGC, a certificazione del grande lavoro fatto in questi anni per favorire la diffusione di un movimento nato come una goccia nel mare e diventato, oggi, un’onda cavalcata da tifose e tifosi.