Formula 1 Ungheria, Leclerc vittima di un autoscontro; vince Ocon, Sainz quarto

Ancora un incidente alla prima curva nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1 con sei piloti eliminati in un tentativo di sorpasso azzardato di Bottas e Stroll. Prima vittoria per Ocon e Alpine

Vince Esteban Ocon, 24 anni: prima vittoria per il giovanissimo talento della Renault che fino a oggi aveva conquistato un solo podio in carriera. E prima vittoria anche per la rinata Alpine, la scuderia sportiva della casa francese che dopo solo undici prove conquista il suo primo storico successo in Formula 1.

Formula 1, la rabbia di Leclerc

La gara viene decisa alla prima curva quando Bottas e Stroll irrompono in un tentativo di sorpasso molto aggressivo causando una paurosa carambola. Fuori entrambi, con le auto pesantemente danneggiate: ma fuori anche Leclerc, la cui Ferrari viene recuperata e portata fuori posta, Mazepin, che torna ai box per ritirarsi, oltre a Perez e Norris, come Leclerc centrati in pieno nell’autoscontro.

Al momento della ripartenza Hamilton è l’unico che decide di partire dalla griglia, una scelta tatticamente disastrosa. Tutti gli altri partono dai box: e fanno bene. Perché dopo un giro in testa Hamilton è costretto a fermarsi per cambiare le gomme da pioggia e riparte dall’ultimo posto. Ocon va in testa per condurre tutta la gara, fortunatamente senza altri incidenti con Hamilton che inizia una rimonta furiosa e incerta.

F1 2021: date e calendario del Mondiale di Formula 1

Ordine d’arrivo e classifica generale

Impressionante il recupero di Hamilton che arriva a ridosso dei primi quando mancano quindici giri al termine. C’è ancora tutto il tempo per arrivare anche a vincere. Ma Alonso gli chiude la strada resistendo in modo strenuo in difesa della sua quarta posizione ad almeno cinque assalti: vince Ocon, seguito da Vettel e Hamilton che dopo avere superato Ocon prende il sopravvento anche su Sainz, quarto al traguardo. Spiccano le Williams, entrambe a punti, come le due AlphaTauri. Con Verstappen, pesantemente danneggiato sul lato destro dell’auto dopo la carambola in avvio, e Perez del tutto fuori, la Red Bull si deve accontentare di un punticino. E Hamilton torna così al comando della classifica mondiale.

Formula 1 a riposo fino alla fine del mese, si torna in Belgio a Spa Francorchamps il 29 agosto con Bottas e Stroll penalizzati di cinque posizioni in griglia.