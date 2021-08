Formula 1 Ungheria, Vettel squalificato: Hamilton è secondo, Sainz terzo

La Aston Martin di Sebastian Vettel, seconda al traguardo del gran premio di Ungheria di Formula 1, viene squalificata perché al parco chiuso senza benzina: cambia tutto il podio

Ennesimo colpo di scena a macchine ormai ferme nel Gran Premio di Ungheria che ieri ha registrato la prima storica vittoria di Esteban Ocon e della Alpine. La macchina senza benzina al parco chiuso costa la squalifica a Sebastian Vettel. I commissari non sono riusciti ad avere un solo campione di carburante per i controlli di routine. E l’auto viene cancellata dall’ordine d’arrivo.

F1 Ungheria, Vettel squalificato

La Aston Martin ha ovviamente presentato ricorso. Dunque la classifica del Mondiale per il momento non è ancora stata aggiornata nemmeno sul sito ufficiale della Formula 1. Ma se le cose resteranno così, Hamilton sale al secondo posto guadagnando altri quattro punti in classifica generale. Una risposta definitiva ci sarà a ricorso esaminato, al massimo entro un paio di giorni. Punti in più anche per Carlos Sainz che conquista il podio con la Ferrari.

A cascata tutti i piloti dal secondo posto in giù guadagnano una posizione e qualche punto. Anche Verstappen che con un punto in più, dal decimo al nono posto, salirebbe a quota 187 in classifica con Hamilton ipoteticamente a 196, nuovo leader della classifica provvisoria.

F1 2021: date e calendario del Mondiale di Formula 1

F1 squalifiche e sanzioni

In attesa di decisioni definitive restano invece le sanzioni comminate a Valtteri Bottas e Lance Stroll, entrambi penalizzati dalla direzione di gara e dalla commissione disciplinare della Formula 1 dopo l’incidente provocato ieri alla prima curva del GP di Ungheria in un azzardatissimo tentativo di sorpasso sul bagnato. Entrambi i piloti in Belgio, nel gran premio in programma sul circuito di Spa Francorchamps partiranno con cinque posti di penalizzazione in griglia di partenza dopo le qualifiche. Sanzione di due punti sulla super-patente di entrambi i piloti.

Prossima tappa del GP di F1 in Belgio il 29 agosto.