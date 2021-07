Serie B, respinto il Chievo Verona, ritorna il Cosenza: arriva la VAR

La giornata di ieri è stata importantissima per il campionato di Serie B con la definitiva esclusione del Chievo Verona dal campionato di Serie B; la VAR fa il suo esordio anche tra i cadetti

Una giornata importante e non semplice per il campionato di Serie B che, dopo il sorteggio del calendario ufficializzato sabato, ha definitivamente escluso il Chievo Verona dal campionato. O meglio…

Serie B, Chievo Verona di nuovo escluso

Definitivamente è una parola ancora troppo grande: perché se è vero che il ricorso del Chievo Verona è stato ancora una volta respinto dal collegio di garanzia del Coni, la società del presidente Campedelli ha annunciato la decisione di impugnare la sentenza per presentare un nuovo ricorso al TAR del Lazio. Come noto i problemi del Chievo sono di carattere finanziario e amministrativo: un debito importante, alcune quote già rateizzate non versate all’agenzia delle entrate. Se anche il Chievo dovesse in qualche modo ottenere il via libera per il campionato di Serie B, la società a oggi non è riuscita praticamente a operare sul mercato e si ritrova con un tecnico, Zaffaroni – ex Monza e Albinoleffe – ma praticamente senza una squadra. Il Cosenza è stato riammesso in Serie B. Ma…

Calendario incompleto

…Ma per il momento il calendario della serie B resta con una casella vuota. Quasi tutte le testate che seguono i campionati professionistici non hanno ancora stampato il calendario definitivo. D’altronde anche sul sito ufficiale della Lega B non c’è ancora il nome del Cosenza, da ieri ufficialmente ripescato: ma una X, inserita in tutte le 38 giornate. Se il TAR del Lazio, che dovrebbe esaminare il caso del Chievo con procedura d’urgenza già la prossima settimana, dovesse cambiare di nuovo le regole la gestione del caso diventerebbe un bel problema da gestire. Entro pochi giorni al posto di quella X dovrà esserci il nome del Chievo Verona o quello del Cosenza.

VAR anche in Serie B

La grande novità è l’introduzione della VAR anche in Serie B. Una decisione forse un po’ tardiva che ora costringerà anche l’AIA a una bella rincorsa per preparare al meglio le proprie squadre arbitrali che dovranno prevedere una squadra allargata non solo per la Serie A ma anche per il campionato cadetto.

Tra tutti i ricorsi esaminati ieri dal Collegio di Garanzia del Coni è stato accolto un solo appello. Quello della Paganese. Che si è regolarmente iscritta al campionato di Lega Pro. Al momento escluse dalla terza serie Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese.

Per la Lega Pro la questione è ancora più confusa: se le quattro squadre escluse resteranno definitivamente fuori dalla terza serie saranno ripescati Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Siena e Fano (sul quale pesa qualche dubbio circa la regolarità della domanda di ammissione) in alternativa al quale verrebbe iscritta la Pistoiese. Nel frattempo anche il Gozzano ha rinunciato alla C. E l’iscrizione del Messina FC non sarebbe regolare: al posto dei siciliani il Picerno.

Tutte le squadre bocciate per questioni di natura regolamentare o amministrativa, Chievo compreso, dovranno ripartire dai dilettanti: e dunque nella migliore delle ipotesi dalla Serie D.

