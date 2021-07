Serie B in definizione, problemi per il Chievo: calendario e date

Il campionato di Serie B è ai nastri di partenza. Ma ci sono ancora alcuni nodi da risolvere a cominciare dalla presenza del Chievo, la cui iscrizione non è stata ammessa

Dopo il calendario di Serie A, presentato mercoledì scorso e il cui torneo comincerà il 22 agosto, è il turno della Serie B. Ma se nel massimo campionato per diverse settimane ha tenuto banco la questione Salernitana, con l’anomalia di una proprietà che alimentava il conflitto di interesse di Claudio Lotito, azionista di riferimento dei campani ma anche della Lazio, anche la Serie B ha dei problemi da risolvere.

Serie B, il caso Chievo

Il grande motivo di preoccupazione del campionato cadetto riguarda il Chievo, la cui iscrizione non è stata ratificata dalla Covisoc, la commissione di controllo della Lega che verifica le condizioni economiche e le garanzie dei club. Il Chievo avrebbe una esposizione importante: si parla di un debito di circa venti milioni di euro, e di alcune tranche da versare all’agenzia delle entrate non completamente onorate. L’iscrizione del Chievo era stata già bocciata un paio di settimane fa: la società del presidente Luca Campedelli ha presentato ricorso, che è stato respinto. Ora ricorrerà al Collegio del Coni ma i tempi sono molto stretti.

Come funziona il campionato di Serie B

La Serie B di fatto con cambia. Il format è riconfermato. Si attende che venga presa una decisione definitiva sul Chievo. Le alternative sono diverse: la conferma della società veronese. Ma anche il ripescaggio del Cosenza, l’ultima squadra retrocessa lo scorso anno. O la promozione d’ufficio del Padova, sconfitto nella finale dello spareggio dall’Alessandria o addirittura un campionato ridotto a 19 squadre.

Tre le promozioni verso la Serie A: due dirette, le prime due classificate, la terza arriverà dai play off che coinvolgeranno le squadre tra il terzo e l’ottavo posto. A meno che la terza classificata non abbia almeno quindici punti di vantaggio, in quel caso play promozione diretta. Diversamente la terza e la quarta classificate saranno le semifinaliste dei play off, dal quinto all’ottavo le squadre che affronteranno un turno preliminare.

Quattro le retrocessioni in Lega Pro: le ultime tre classificate e la perdente del play out tra 16esima e 17esima classificata che non si terrà se ci sarà un gap di almeno cinque punti.

Il calendario della Serie B 2021 -2022

Il sorteggio del calendario di Serie B sarà effettuato martedì 24 luglio alle ore 19 a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, organizzato dalla SPAL. Come per la Serie A, anche i diritti della Serie B sono stati acquisiti dalla piattaforma on-line DAZN che trasmetterà tutte le partite del campionato.

