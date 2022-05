Playoff Serie B, il Monza ribalta il Pisa e va in Serie A

Succede di tutto a Pisa, con i brianzoli che la spuntano dopo la disputa dei tempi supplementari e vanno in A per la prima volta nella loro storia

Il Monza di Giovanni Stroppa scrive una pagina indelebile nella storia del club andando a conquistare la promozione in Serie A per la prima volta dopo oltre 100 anni di storia. I brianzoli raggiungono questo traguardo grazie a una prova di carattere conclusasi solamente dopo la disputa dei tempi supplementari.

Marrone e compagni si trovano infatti costretti più volte ad inseguire un Pisa che lotta fino alla fine e, dopo oltre 120 minuti di autentica battaglia, possono finalmente far scattare la festa.

Pisa-Monza, come è andato il primo tempo

L’inizio del Monza è a dir poco da incubo, con il Pisa che approccia meglio l’incontro e, nel giro di 9 minuti, piazza un uno-due che potrebbe già far vacillare i brianzoli. Dopo 45 secondi gioco Torregrossa realizza l’1-0 sfruttando un clamoroso buco di Pirola, mentre al 9′ è Hermannsson a centrare il bersaglio con un colpo di testa e realizzare il 2-0.

La squadra di Stroppa però riesce a organizzarsi e a dimezzare lo svantaggio già al 20′ con una conclusione ravvicinata di Machin che vale il 2-1 e va anche vicino al 2-2 al 30′ con una zuccata di Marrone su cui Nicolas si esalta.

Pisa-Monza, come è andato il secondo tempo

Nelle prime fasi della ripresa è il Pisa a tornare pericoloso e a sfiorare il 3-1 con una bomba dalla distanza di Puscas che, al 61′, si stampa sulla traversa. Nel finale si riassesta il Monza, con i cambi che danno nuove energie e che portano al 2-2. Al 78′ Dany Mota serve di tacco il neoentrato Gytkjaer, scatenato in questi playoff, che non sbaglia.

Sembra ormai fatta per il Monza, ma al 90′ arriva il clamoroso 3-2 del Pisa che manda tutti ai supplementari. Velenoso sinistro di controbalzo di Mastinu che trova l’angolino basso alla sinistra di Di Gregorio e match che prosegue.

Pisa-Monza, cosa succede nei supplementari

La rete subita praticamente allo scadere potrebbe gettare nello sconforto il Monza, ma non è così perché la squadra di patron Berlusconi, presente in tribuna a Pisa, estrae un quarto d’ora di generosità e ribalta il match a proprio favore: al 96′ il colpo di testa di Marrone vale il 3-3, mentre al 101′ Gytkjaer sfrutta l’errore di Birindelli e infila Di Gregorio per il 3-4.

Nel secondo tempo supplementare il Pisa si riversa nella metà campo del Monza, recrimina e protesta chiedendo due calci di rigore che però l’arbitro non concede. E dopo due lunghissimi minuti di recupero, scatta il party del Monza.

Pisa-Monza, il tabellino. Chi ha segnato

Pisa-Monza 3-4

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin (85′ Benali), Nagy (89′ Masucci), Siega (66′ Mastinu); Sibilli (85′ Cohen); Torregrossa (66′ Lucca), Puscas (91′ De Vitis). A disp.: Berra, Dekic, Di Quinzio, Gücher, Livieri, Touré. All. D’Angelo.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola (91′ Colpani); Molina, Mazzitelli (77′ D’Alessandro), Barberis, Machin (105′ Bettella), Carlos Augusto; Ciurria (72′ Gytkjaer), Dany Mota (105′ Mancuso). A disp.: Antov, Brescianini, Donati, Lamanna, Paletta, Sampirisi, Vignato. All. Stroppa.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti: 1′ Torregrossa, 9′ Hermannsson, 20′ Machin, 79′ e 101′ Gytkjaer, 90′ Mastinu, 96′ Marrone

Note: espulso dalla panchina Lamanna al 105′ per proteste. Ammoniti: Birindelli, Donati, Dany Mota, Beruatto, Machin, Leverbe, Nagy, Bettella.