Playoff Serie B, Monza-Pisa 2-1. I brianzoli si avvicinano alla A

Playoff Serie B, Monza vs Pisa finisce 2-1. Mota e Gytkjaer avvantaggiano la squadra di Stroppa

Playoff Serie B – Nella gara d’andata della finale playoff di Serie B, il Monza vince 2-1 al Brianteo contro il Pisa e quindi si avvicina sempre più alla Serie A. I nerazzurri ora dovranno cercare di ribaltare tutto in Toscana per far ritorno nella massima serie, mentre ai lombardi basterà il pareggio per ottenere la promozione.

Monza-Pisa, come è andato il primo tempo

Rispetto a quanto pronosticato alla vigilia, D’Angelo lascia in panchina l’esperienza di Torregrossa preferendo la gioventù di Lucca, mentre Stroppa preferisce far partire dalla panchina il killer del Brescia Gytkjaer.

Il Monza colpisce al 9′ con una veloce ripartenza finalizzata da Dany Mota, abile a sfruttare il suggerimento di Ciurria. Il Pisa invece soffre e rischia di subire il raddoppio, ma riesce comunque a concludere la prima frazione con una rete di svantaggio.

Monza-Pisa, come è andato il secondo tempo

Nella ripresa crescono i toscani, ma è ancora il Monza ad andare in gol. Al 74′ Nicolas fa un miracolo su Dany Mota, ma non può nulla sulla ribattuta di Gytkjaer. Il finale sembra scivolare via sul 2-0, ma è una sensazione errata perché in pieno recupero, al 93′, Berra riaccende le speranze di Serie A del Pisa con la rete del 2-1.

Monza-Pisa, tabellino, marcatori, ammoniti

Monza-Pisa 2-1

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola; Molina, Mazzitelli (13′ st D’Alessandro), Barberis, Machin (34′ st Colpani), C. Augusto; Ciurria (13′ st Gytkjaer), Mota C.. A disp.: Lamanna, Donati, Bettella, Antov, Paletta, Brescianini, Vignato. All. Stroppa.

Pisa ( 4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto (34′ st Berra); Marin (25′ st Gucher), Nagy, Mastinu (17′ st Siega); Benali (17′ st Sibilli); Lucca, Puscas (25′ st Torregrossa). A disp.: Livieri, Dekic, Cohen, Masucci, Di Quinzio, De Vitis, Marsura. All. D’Angelo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Reti: 9′pt Mota C. (M) 28′ st Gytkjaer (M), 48’st Berra (P)

Note: nessun ammonito

Come si va in A

La finale playoff di Serie B si basa su una doppia sfida di andata e ritorno con quest’ultima da disputare sul campo della squadra meglio piazzata al termine della regular season. Dopo i 90 minuti di Monza, al termine dei 90 di Pisa, verrà promossa in Serie A la squadra che avrà ottenuto la miglior differenza reti nel doppio confronto.

In caso di parità, non si andranno a osservare i gol in trasferta, ma salirà in Serie A il club che avrà ottenuto il miglior piazzamento al termine del campionato. Nel nostro caso però, qualora si verificasse questa ipotesi, saranno necessari i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore a decretare la vincitrice in quanto Pisa e Monza sono arrivate appaiate in classifica a quota 67 punti.