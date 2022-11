Partite Serie B 12^ giornata. Alta tensione a Cosenza

Partite della dodicesima giornata di Serie B. Il Frosinone può allungare in vetta alla classifica. Situazioni di pericolo per Liverani a Cagliari

Dopo i risultati dell’ultimo turno, la capolista del campionato di Serie B non è cambiata. O meglio, se fino a sette giorni fa c’erano Frosinone e Genoa a guidare la classifica, ora ci sono solo i ciociari che hanno staccato il Grifone di due punti.

Per la squadra di Grosso ora c’è un’occasione d’oro visto che affronterà un pericolante Perugia già reduce da due cambi in panchina (prima l’esonero di Castori, poi le dimissioni di Baldini e il ritorno di Castori) e con una situazione interna instabile. Alta tensione da settimane a Cagliari, con Liverani sempre pericolante, e ora anche a Cosenza, con Viali che ha preso il posto di Dionigi in panchina.

Partite Serie B Frosinone-Perugia

I ciociari guidati da uno degli eroi di Germania 2006 devono assolutamente allungare la propria striscia positiva e hanno fra le mani una succulenta occasione. Visto il rendimento fin qui ottenuto, la partita con il Perugia, in caso di vittoria, potrebbe definitivamente inserire il Frosinone come una delle serie candidate alla promozione in Serie A.

Serie B dodicesima giornata Pisa-Cosenza

Dopo un buon avvio di stagione, il Cosenza si è un po’ spento e in settimana è arrivato l’esonero di Davide Dionigi. Al suo posto è arrivato William Viali che avrà il compito di muovere la classifica iniziando da uno scontro diretto contro il Pisa.

Come vedere in diretta le partite di Serie B

Tutte le partite della dodicesima giornata di Serie B saranno trasmesse da diverse emittenti. Come di consueto, Sky, Now Tv, Dazn e Helbiz consentiranno la visione in diretta delle gare ai propri abbonati. Per poter vedere i match del campionato cadetto, sarà infatti necessario abbonarsi alla piattaforma preferita.

Serie B, il calendario della dodicesima giornata

La dodicesima giornata inizierà nel pomeriggio di sabato e si concluderà con il posticipo di lunedì sera fra Reggina e Genoa. Di seguito il programma completo.

Sabato 5 novembre ore 14

Benevento-Bari

Brescia-Ascoli

Cittadella-Modena

Pisa-Cosenza

Sudtirol-Cagliari

Ternana-Spal

Sabato 5 novembre ore 16.15

Frosinone-Perugia

Palermo-Parma

Domenica 6 novembre ore 16.15

Como-Venezia

Lunedì 7 novembre ore 20.30

Reggina-Genoa

Classifica Serie B 2022/2023

Pt. PG V N P Frosinone

24 11 8 0 3 Genoa

22 11 6 4 1 Ternana

20 11 6 2 3 Reggina

19 11 6 1 4 Bari

19 11 5 4 2 Parma

19 11 5 4 2 Brescia

18 11 5 3 3 Sudtirol

18 11 5 3 3 Ascoli



18 11 5 3 3 Cagliari

15 11 4 3 4 Spal

14 11 3 5 3 Cittadella

14 11 3 5 3 Modena

12 11 4 0 7 Palermo

12 11 3 3 5 Cosenza

11 11 3 2 6 Pisa

11 11 2 5 4 Benevento

10 11 2 4 5 Venezia 9 11 2 3 6 Como

9 11 2 3 6 Perugia

7 11 2 1 8

