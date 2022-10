Risultati Serie B 11^ giornata. Attacco Frosinone, Genoa bloccato dal Brescia

Tutti i risultati delle partite dell’undicesima giornata del campionato di Serie B. I ciociari sono ora soli al comando. Classifica e marcatori

Resta solo il Frosinone al comando del campionato di Serie B. I ciociari conquistano i tre punti, mentre il Genoa viene fermato sul pareggio dal Brescia e scivola a -2. Resta inguaiato il Benevento che, nonostante l’arrivo di Cannavaro in panchina, continua a navigare nei bassifondi.

Partite Serie B Cosenza-Frosinone 1-2

Il Frosinone rimane capolista del campionato di Serie B grazie al successo in casa del Cosenza. Il ko dei calabresi inguaia ulteriormente la posizione del tecnico Dionigi, la cui posizione appare in bilico. Nel match giocato sabato, i ciociari vanno sotto al 20′ a causa del gol di Merola, ma già al 27′ è 1-1 con Moro. Poi, nella ripresa, il definitivo 1-2 con Mulattieri al 25′.

Serie B undicesima giornata Genoa-Brescia 1-1

Nei minuti conclusivi del match, il Brescia coglie un pareggio a Marassi in casa del Genoa. Il Grifone passa in vantaggio al 31′ con l’ex di turno Jagliello, mentre le Rondinelle trovano l’1-1 in pieno recupero grazie al difensore Cistana (94′). I rossoblù lasciano quindi la leadership della classifica scivolando a -2 dal Frosinone.

Serie B le altre partite dell’undicesimo turno

Nelle altre partite dell’undicesima giornata del campionato di Serie B, non va oltre lo 0-0 il Benevento di Cannavaro, chiamato in corsa a risollevare le sorti della squadra campana. Finora risultati non se ne sono però visti, con il Benevento sempre nei bassifondi. Colpo esterno del Cittadella che vince 2-0 a Perugia, sorride anche il Palermo che torna vittorioso da Modena. Di seguito tutti i risultati.

Venerdì 28 ottobre ore 20.30

Bari-Ternana 0-0

Sabato 29 ottobre ore 14

Benevento-Pisa 0-0

Cagliari-Reggina 1-1

Cosenza-Frosinone 1-2

Modena-Palermo 0-2

Parma-Como 1-0

Spal-Sudtirol 1-1

Venezia-Ascoli 0-2

Sabato 29 ottobre ore 16.15

Genoa-Brescia 1-1

Domenica 30 ottobre ore 16.15

Perugia-Cittadella 0-2

Classifica Serie B 2022/2023

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Frosinone

24 11 8 0 3 Genoa

22 11 6 4 1 Ternana

20 11 6 2 3 Reggina

19 11 6 1 4 Bari

19 11 5 4 2 Parma

19 11 5 4 2 Brescia

18 11 5 3 3 Sudtirol

18 11 5 3 3 Ascoli



18 11 5 3 3 Cagliari

15 11 4 3 4 Spal

14 11 3 5 3 Cittadella

14 11 3 5 3 Modena

12 11 4 0 7 Palermo

12 11 3 3 5 Cosenza

11 11 3 2 6 Pisa

11 11 2 5 4 Benevento

10 11 2 4 5 Venezia 9 11 2 3 6 Como

9 11 2 3 6 Perugia

7 11 2 1 8

