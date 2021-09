Verona-Roma: formazioni, e dove vedere la partita in Tv e streaming

Hellas Verona Vs Roma, quarta giornata del campionato di serie A 2021-22. Probabili formazioni, e dove vedere Verona Roma oggi in tv. Calcio d’inizio ore 18,00

Verona-Roma partita serie A – La Roma di José Mourinho, dopo aver fatto bottino pieno nelle prime tre giornate di campionato, è attesa – domenica 19 settembre alle ore 18 – dall’insidiosa trasferta di Verona in casa dell’Hellas.

I veneti hanno appena cambiato allenatore, ingaggiando Igor Tudor al posto dell’esonerato Eusebio Di Francesco. Rappresenteranno dunque un test probante per i capitolini: il nuovo tecnico potrebbe infatti dare la giusta scossa all’ambiente scaligero, deluso e sconfortato dopo zero punti raccolti in tre giornate.

Roma, out Viña e dentro Calafiori

La Roma, dal canto suo, vuole proseguire il filotto vincente che le ha consentito di issarsi in vetta alla classifica di serie A. I giallorossi nelle ultime uscite sono apparsi spigliati e brillanti, e sembrano attraversano un ottimo periodo di forma anche dal punto di vista atletico. Il 5-1 rifilato in Conference League ai pur non irresistibili bulgari del CSKA Sofia lo attesta.

Per la gara del Bentegodi Mourinho deve ancora sciogliere il “nodo” Mkhitaryan. L’armeno è stato convocato nonostante un piccolo affaticamento muscolare. Qualora non dovesse farcela spazio a El Shaarawy, che nelle ultime gare ha dimostrato di avere il piede piuttosto caldo.

Certa invece l’assenza di Matias Viña, che accusa i postumi di una botta rimediata al ginocchio. Al suo posto giocherà Calafiori. In attacco confermatissimo Abraham.

Hellas Verona, Veloso, Frabotta e Ruegg ko

La squadra di Tudor non potrà fare affidamento sul suo “deus ex machina” del centrocampo, il portoghese Miguel Veloso. La sua assenza influisce pesantemente sullo sviluppo della manovra degli scaligeri, che con lui in campo risulta più fluida e ragionata.

Per contro Tameze e Casale sono recuperati almeno per la panchina. Niente da fare per Frabotta e Ruegg: entrambi sono out. In avanti praticamente certo l’impiego del neoacquisto Giovanni Simeone dal primo minuto; l’argentino dovrebbe essere affiancato da Kevin Lasagna, in leggero vantaggio su Caprari.

Probabili formazioni Verona -Roma

Ecco come Hellas Verona e Roma dovrebbero scendere in campo al Bentegodi:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Simeone.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Arbitri della partita e dove vederla in tv

La direzione di Hellas Verona-Roma sarà affidata a Fabio Maresca, della sezione di Napoli. I guardalinee saranno De Meo e Rossi, il quarto uomo Minelli; al VAR ci sarà Aureliano, all’AVAR Passeri.

La partita verrà trasmessa in esclusiva, domenica 19 settembre alle ore 18, su DAZN per gli abbonati alla piattaforma di streaming.

