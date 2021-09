Roma-CSKA Sofia 5-1, sesta vittoria consecutiva: tifosi alle stelle

Non si ferma più la rincorsa della Roma di Mourinho che vince anche nella prima partita della fase a gironi di Conference League dominando il CSKA Sofia

La Roma vince nettamente e in rimonta riuscendo nella non facile impresa di spazientire Mourinho che ha mal digerito un approccio un po’ leggero della squadra contro il CSKA Sofia, una squadra modesta ma ordinata e con un paio di belle individualità

Roma-CSKA Sofia, la partita

Roma in svantaggio, a testimonianza che nessuna partita può essere data per scontata. É Carey, con una splendida azione personale, a portare in vantaggio i bulgari. Poi però si vede solo la Roma: trascinata da Shomurodov, sempre più a suo agio nel ruolo di fantasista a tutto campo e con piena licenza, i giallorossi attaccano e divertdono. In rapida successione arrivano il pareggio di Pellegrini, con un gran pallonetto, e uno splendido gol di El Shaarawy sempre dopo una combinazione in velocità con l’uzbeko.

Nel secondo tempo la Roma dilaga anche perché il CSKA cala da un punto di vista di attenzione e di resa atletica. Quando Mourinho comincia a ridisegnare la squadra con i primi cambi, Pellegrini trova il terzo gol con un sinistro imperfetto su una splendida incursione di Calafiori. Da lì in poi è accademia, anche perché il CSKA romane in dieci a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni di Wildschut. Mancini trova il quarto gol su assist del solito Shomurodov e Abraham, entrato in campo nel finale, firma la cinquina. Sesta vittoria consecutiva per la Roma di Mourinho.

Nell’altra partita del girone netta partita del Bodoe Glimt sullo Zorya Luhansk.

Il tabellino

ROMA-CSKA SOFIA 5-1

9′ Carey, 25′ Pellegrini, 38′ El Shaarawy, 62′ Pellegrini, 82′ Mancini, 84′ Abraham

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (46′ Ibanez), Mancini, Smalling, Calafiori (77′ Kumbulla); Villar (58′ VeRetout), Diawara (58′ Cristante); Carles Perez, Pellegrini (74′ Abraham 6.5), El Shaarawy 7; Shomurodov 7.5.

CSKA Sofia (4-3-3): Busatt; Turitso (74′ Donchev), Matthei, Galabov, Mazikov; Yomov (68′ Bai), Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev (87′ Ahmedov).

Espulso: 79′ Wildschut

Ammonito: 67′ Wildschut