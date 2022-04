Torino-Milan, 2021/2022. Orario e dove vederla

Torino-Milan chiude la domenica di Serie A. Le probabili formazioni e la guida TV per vedere la partita tra il Diavolo contro il Toro.

Sarà Torino–Milan la gara che segnerà la fine della domenica di Serie A valida per la trentaduesima giornata di campionato. I rossoneri proveranno a tornare subito alla vittoria per consolidare o riprendersi (tutto dipende dal risultato del Napoli) la vetta della classifica.

Dall’altra parte c’è però l’agguerrita squadra di Juric, sicuramente intenzionata a dare continuità alla vittoria sulla Salernitana e a riscattarsi dopo un 2022 none saltante.

News e probabile formazione Torino

Il Torino arriva al match contro il Milan sull’onda dell’entusiasmo per la ritrovata vittoria: dopo ben otto turni di digiuno, i granata sabato scorso hanno infatti ritrovato i tre punti battendo la Salernitana. I piemontesi, pur senza più obiettivi concreti, vorranno comunque cercare un risultato prestigioso che arricchisca un campionato tutto sommato tranquillo.

Guardando al potenziale starting XI, tra lunghi infortuni, acciaccati e giocatori in dubbio Juric potrebbe ritrovarsi a rinunciare a ben cinque elementi (Djijdi, Fares, Praet, Sanabria e Zaza), ma potrà contare su capitan Belotti e sull’ottimo Brekalo, due colonne portanti del suo Toro.

Qui sotto dunque la probabile formazione anti-Milan.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti

Milan: classifica, infortunati e probabile formazione

Il Milan si presenta alla gara reduce dal deludente pareggio contro il Bologna e vuole sicuramente ripartire, anche perché Napoli e Inter corrono e fanno sentire il proprio fiato sul collo alla capolista.

Pioli per la sfida dovrà senz’altro rinunciare a Kjaer (stagione finita) e Florenzi (operazione al menisco, ne avrà per un mese abbondante). Ai box anche Romagnoli (possibilità di recupero in extremis per lui), Bakayoko e Maldini.

Di seguito, dunque, la probabile formazione rossonera per Torino-Milan.

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud

Quando e dove vedere Torino-Milan

Torino–Milan è in programma domani, domenica 10 aprile, all’Olimpico Grande Torino con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. La gara sarà trasmessa in esclusiva in streaming su DAZN.