Sassuolo – Inter, la squadra di Inzaghi contro la bestia nera: formazioni

Serie A, Sassuolo – Inter si gioca a Reggio Emilia (ore 20.45) Statistiche, formazione e dove vedere la partita oggi in Tv e streaming.

Serie A, settima giornata: Sassuolo-Inter – Contro una squadra che nelle ultime stagioni si è spesso rivelata un ostacolo imprevedibile, l’Inter di Simone Inzaghi gioca per mantenere la sua imbattibilità e reggere il ritmo del Napoli, fino a oggi a punteggio pieno in Serie A.

Sassuolo-Inter, probabili formazioni

Nerazzurri imbattuti, ma con quattro punti da recuperare sul Napoli in attesa degli scontri diretti. L’Inter ha sacrificato due pareggi comunque giustificati, l’ultimo dei quali al termine di una delle gare più spettacolari di questa Serie A contro l’Atalanta, al termine di una gara entusiasmante che se non fosse stato per qualche errore di troppo e un rigore sbagliato, la squadra di Inzaghi avrebbe anche potuto vincere.

L’Inter Fc ha in corpo le tossine del match di Champions League, considerando la lunga trasferta a Donetsk. Rispetto a Kiev Inzaghi dovrebbe privilegiare Perisic e Dumfries riproponendo Calhanoglu. Ballottaggio in attacco tra Dzeko e Correa con il bosniaco al momento favorito.

Raspadori, riconfermato anche nel team azzurro che affronta la Final Four di Europa League parte titolare con Berardi, Djuricic e Boga a ridosso della linea offensiva. Toljan è di nuovo disponibile, ma andrà in panchina.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Sassuolo -Inter a che ora si gioca e dove vederla

Sassuolo-Inter si gioca alle ore 20.45 di oggi allo Stadio del Tricolore “Mapei Arena” di Reggio Emilia. Arbitra Luca Pairetto, assistenti Salvatore Longo e Damiano Margani. Quarto uomo Matteo Gariglio. Luigi Nasca alla VAR (assistente Giorgio Peretti).

La partita sarà trasmessa in diretta su SKY (canali 201, 202, 213 e 251 del satellite) e in Streaming sulla piattaforma DAZN ma anche su SKY Go e Now TV. Il match sarà dunque visibile, ma anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili e, tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le parole di Inzaghi alla vigilia di Sassuolo vs Inter

Torna il campionato: ascoltiamo le parole di mister Inzaghi in vista di #SassuoloInter

