La ventitreesima giornata del campionato di Serie A regala diverse affermazioni esterne, fra cui quella a sorpresa del Lecce a Bergamo in casa dell’Atalanta. Juventus, Lazio, Bologna, Milan e Napoli sono le altre squadre capaci di vincere lontano dal terreno amico. Vittorie interne per Inter e Roma, pareggio fra Fiorentina ed Empoli nel derby toscano.

Sintesi Serie A Atalanta-Lecce 1-2

Dopo aver vinto il match d’andata, il Lecce si concede il bis con il medesimo punteggio anche al Gewiss Stadium. La squadra di Baroni batte ancora una volta l’Atalanta che paga a caro prezzo i suoi errori in difesa e negli ultimi 25 metri.

I salentini passano in vantaggio già al 4′ con la rete di Ceesay che si libera di Demiral e lascia partire un diagonale sul quale Musso è tutto tranne che perfetto. Nella ripresa il Lecce raddoppia con Blin, sfuggito alla marcatura di Hojlund, poi l’attaccante danese costringe Falcone all’errore sul rinvio e realizza il definitivo 1-2.

Cronaca Inter-Udinese 3-1

In uno degli anticipi del sabato, l’Inter consolida la seconda posizione battendo 3-1 l’Udinese, ma incontrando qualche difficoltà almeno per due terzi della gara. La squadra di Inzaghi si porta in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Lukaku al 20′ ma, prima dell’intervallo, Lovric concretizza un contropiede e riporta in parità la situazione.

Nella ripresa regna l’equilibrio, l’Udinese ha la giotta occasione per passare in vantaggio ma Success si divora un clamoroso contropiede. Sul capovolgimento di fronte invece l’Inter non sbaglia e Mkhitaryan fa 2-1. Nel finale c’è poi spazio anche per il tris a firma di Lautaro Martinez.

Risultati Serie A Spezia-Juventus 0-2

Vince anche la Juventus, capace di espugnare il Picco di La Spezia per 2-0. La squadra di Allegri si avvicina così all’impegno di Europa League in casa del Nantes con il morale alto. In Liguria i bianconeri passano con una rete per tempo: Kean apre le danze nella prima frazione di gioco, mentre Di Maria raddoppia nella ripresa.

Fra le due reti della Vecchia Signora si è vista però anche la reazione dello Spezia, capace di costringere Perin a due grandi interventi prima su Gyasi e poi su Nikolaou. I liguri, ieri guidati dalla coppia Lorieri-Terzi, annunceranno oggi l’arrivo di Leonardo Semplici che prende il posto dell’esonerato Luca Gotti.

Risultati Serie A 23^ giornata

Venerdì 17 febbraio ore 20.45

Sassuolo-Napoli 0-2

Sabato 18 febbraio ore 15

Sampdoria-Bologna 1-2

Sabato 18 febbraio ore 18

Monza-Milan 0-1

Sabato 18 febbraio ore 20.45

Inter-Udinese 3-1

Domenica 19 febbraio ore 12.30

Atalanta-Lecce 1-2

Domenica 19 febbraio ore 15

Fiorentina-Empoli 1-1

Salernitana-Lazio 0-2

Domenica 19 febbraio ore 18

Spezia-Juventus 0-2

Domenica 19 febbraio ore 20.45

Roma-Verona 1-0

Lunedì 20 febbraio ore 20.45

Torino-Cremonese

Classifica Serie A 2022/2023

Napoli 62

Inter 47

Roma 44

Milan 44

Lazio 42

Atalanta 41

Juventus 32*

Bologna 32

Torino 30

Udinese 30

Monza 29

Empoli 28

Lecce 27

Fiorentina 25

Sassuolo 24

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 8

*Juventus penalizzata di 15 punti

Prossimo turno Serie A

Il prossimo turno del campionato di Serie A sarà spalmato su quattro giorni, con la giornata che si aprirà con Empoli-Napoli sabato 18 e si chiuderà martedì alle 20.45 con il derby della Mole.

