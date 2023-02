Cronaca e classifica della Serie B dopo le partite della venticinquesima giornata. Cade ancora la Reggina

In Serie B continua il momento negativo del Brescia che perde lo scontro diretto salvezza con il Benevento e scivola sempre più in basso in classifica. Nelle alte vette frena il Frosinone, bloccato sul pareggio dal Palermo, ma termina in parità anche lo scontro fra Modena e Genoa, con il distacco fra prima e seconda che rimane immutato. Di seguito tutti i risultati della venticinquesima giornata di campionato.

Serie B Benevento-Brescia 1-0

Il cambio di panchina porta bene al Benevento e meno bene al Brescia. Stellone, subentrato a Cannavaro, conquista tre importantissimi punti nello scontro diretto contro le Rondinelle che invece scivolano sempre più in basso e ora sono al penultimo posto. Il gol di Tello, al 4′ della seconda frazione di gioco, decide la sfida a favore dei sanniti.

In casa Brescia sono ore di riflessione per il presidente Massimo Cellino che potrebbe dare l’ennesima sterzata dando il benservito anche a Davide Possanzini. L’ex attaccante ed ex capitano delle Rondinelle potrebbe essere sostituito da Davide Gastaldello, già a libro paga di Cellino come secondo di Clotet.

Risultati Serie B Cittadella-Reggina 3-2

Succede di tutto in casa del Cittadella con la Reggina che va sul doppio vantaggio, ma poi viene sconfitta dai padroni di casa. La squadra di Inzaghi si porta infatti sullo 0-2 dopo mezzora grazie ai gol di Fabbian ed Hernani, ma resta in dieci poco prima dell’intervallo per l’espulsione di Fabbian per doppia ammonizione.

Nella ripresa il Cittadella sfrutta la superiorità numerica e riapre immediatamente il match con la rete di Crociata dopo due minuti, con il giocatore che si ripete anche a metà frazione per il 2-2. Il definitivo 3-2 arriva a pochi minuti dal novantesimo con Carriero, ma anche nell’azione che decide la partita c’è lo zampino di Crociata che diventa quindi l’eroe di giornata in casa Cittadella.

Modena-Genoa 2-2

Il Genoa non sfrutta il pareggio del Frosinone per accorciare sulla vetta della classifica. A Modena finisce infatti 2-2 con la squadra di Gilardino salvata da due gol dei propri difensori.

Dopo 7 minuti di gioco, il Grifone passa in vantaggio con Dragusin, ma i canarini impattano al 34′ con Strizzolo. A inizio ripresa gli emiliani si portano sul 2-1 con la sfortunata autorete di Puscas, ma poi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Oukhadda e il Genoa trova il 2-2 con Bani a quattro giri di lancetta dal 90′.

Risultati Serie B 25^ giornata

La venticinquesima giornata del campionato di Serie B si era aperta nella serata di venerdì con il pareggio fra Pisa e Genoa. La capolista Frosinone ha invece impattato 1-1 in casa del Palermo. Di seguito tutti i risultati.

Venerdì 17 febbraio ore 20.30

Pisa-Venezia 1-1

Sabato 18 febbraio ore 14

Benevento-Brescia 1-0

Cittadella-Reggina 3-2

Cosenza-Sudtirol 0-0

Palermo-Frosinone 1-1

Parma-Ascoli 0-1

Spal-Como 1-1

Sabato 18 febbraio ore 16.15

Bari-Cagliari 1-1

Perugia-Ternana 3-0

Domenica 19 febbraio ore 16.15

Modena-Genoa 2-2

Classifica Serie B 2022/2023

Frosinone 55

Genoa 43

Bari 40

Sudtirol 40

Reggina 39

Cagliari 36

Pisa 35

Modena 35

Palermo 35

Ternana 34

Parma 34

Ascoli 32

Cittadella 30

Perugia 29

Venezia 28

Como 28

Benevento 26

Spal 25

Brescia 25

Cosenza 23

Prossimo turno Serie B

La Serie B torna in campo immediatamente nel prossimo fine settimana con la disputa della ventiseiesima giornata di campionato che inizierà venerdì 24 febbraio con la disputa dei due anticipi. Di seguito il calendario completo.

Venerdì 24 febbraio ore 20.30

Frosinone-Parma

Pisa-Perugia

Sabato 25 febbraio ore 14

Brescia-Bari

Como-Cosenza

Reggina-Modena

Sudtirol-Palermo

Ternana-Cittadella

Venezia-Cagliari

Sabato 25 febbraio ore 16.15

Genoa-Spal

Domenica 26 febbraio ore 16.15

Ascoli-Benevento

