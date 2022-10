Risultati Serie A 10^ giornata. Napoli in vetta, derby alla Juve

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori delle partite della nona. I bianconeri fanno loro il derby, i partenopei vincono con il Bologna. Tre punti anche per l’Atalanta

Nella decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, torna al successo la Juventus che fa suo il derby con il Torino, ma non riesce a calmare i tifosi che pretendono le dimissioni di Allegri. Vince anche la capolista Napoli e la diretta inseguitrice Atalanta, così come Inter e Milan.

Risultati Serie A Napoli-Bologna 3-2

Succede di tutto al Maradona, in una partita in cui le squadre di Spalletti e Motta infiammano il pubblico. I felsinei sono i primi a sbloccare il risultato con Zirkzee, ma prima dell’intervallo il Napoli fa 1-1 con Juan Jesus. Nella ripresa gli azzurri passano in vantaggio con Lozano, ma pochi minuti dopo arriva il pareggio del Bologna con Barrow. La sfida è decisa dal rientrante Osimhen che fulmina Skorupski per il 3-2.

Vedi anche: Calendario Serie A 2022-2023

Serie A Verona-Milan 1-2

In campionato, continua a vincere anche il Milan che esce dal Bentegodi con i tre punti. L’autorete di Veloso porta in vantaggio i rossoneri dopo pochi minuti, ma già qualche giro di lancetta successivo arriva il pareggio di Gunter. Il Diavolo coglie il successo solamente nei minuti conclusivi grazie al gol di Tonali.

Atalanta-Sassuolo 2-1

L’Atalanta batte il Sassuolo e mantiene la seconda posizione in classifica dietro al Napoli. I primi a passare in vantaggio sono però i neroverdi che realizzano lo 0-1 con il bel tiro al volo di Kyriakopoulos, ma, pochi secondi prima dell’intervallo, Pasalic ristabilisce la parità. Il gol partita arriva pochi secondi dal fischio d’inizio della ripresa e porta la firma di Lookman, bravo a mandare fuori tempo i difensori del Sassuolo e a trafiggere Consigi.

Risultati Serie A, le altre partite

Nelle altre partite giocate sabato, l’Empoli batte il Monza 1-0 con il gol di Haas, mentre la Juventus si impone nel derby contro il Torino con la rete di Vlahovic.Il lunch match domenicale è invece ad appannaggio dell’Inter che batte 2-0 la Salernitana con i gol di Lautaro e Barella, mentre nelle gare delle 15 c’è il pareggio fra Lazio e Udinese (0-0) e quello fra Spezia e Cremonese (2-2).

Partite Serie A decima giornata risultati e marcatori

Di seguito il riepilogo completo delle gare di Serie A con i relativi marcatori.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU EMPOLI

MONZA

1-0 Haas TORINO

JUVENTUS

0-1 Vlahovic ATALANTA

SASSUOLO

2-1 Kyriakopoulos (S), Pasalic (A), Lookman (A) INTER

SALERNITANA

2-0 Lautaro, Barella LAZIO

UDINESE

0-0 SPEZIA

CREMONESE

2-2 Dessers (C), Nzola (S), Holm (S), Pickel (C) NAPOLI

BOLOGNA

3-2 Zirkzee (B), Juan Jesus (N), Lozano (N), Barrow (B), Osimhen (N) VERONA

MILAN

1-2 aut. Veloso (M), Gunter (V), Tonali (M) SAMPDORIA

ROMA

16 ottobre 18.30 DAZN LECCE

FIORENTINA

16 ottobre 20.45 DAZN - SKY

Classifica Serie A 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di Serie A 2022/2023 che vede il Napoli in vetta alla classifica seguito dall’Atalanta.

Classifica Serie A Pt. PG V N P NAPOLI

26 10 8 2 0 ATALANTA

24 10 7 3 0 MILAN

23 10 7 2 1 LAZIO

21 10 6 3 1 UDINESE

21 10 6 3 1 ROMA

19 9 6 1 2 INTER

18 10 6 0 4 JUVENTUS

16 10 4 4 2 SASSUOLO

12 10 3 3 4 TORINO

11 10 3 2 5 EMPOLI

11 10 2 5 3 SALERNITANA

10 10 2 4 4 MONZA

10 10 3 1 6 FIORENTINA

9 9 2 3 3 SPEZIA

9 10 2 4 4 LECCE

7 9 1 4 4 BOLOGNA

7 10 1 4 5 VERONA

5 10 1 2 7 CREMONESE

4 10 0 4 6 SAMPDORIA

3 9 0 3 6

Risultati Serie B nona giornata campionato 2022-2023