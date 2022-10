Risultati Serie B 9^ giornata. Ternana in vetta a sorpresa

Tutti i risultati delle partite della nona giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Reggina, Bari e Brescia vengono battute e gli umbri ne approfittano

Succede di tutto nella nona giornata del campionato di Serie B. Le prime tre della classe, Reggina, Bari e Brescia, perdono le rispettive partite e ne approfitta la Ternana che balza in testa alla classifica in solitaria. Balzo anche di Genoa e Frosinone che si portano a -1 dalla vetta.

Risultati Benevento-Ternana 2-3

Succede di tutto a Benevento, ma alla fine la Ternana, con una grande rimonta nel secondo tempo, si prende i tre punti e la testa della classifica. Gli umbri vanno sotto 2-0 con l’autorete di Iannarilli e il calcio di rigore di La Gumina, ma nella ripresa ribaltano la situazione con Sorensen, Pettinari e Di Tacchio e volano in vetta.

Serie B Parma-Reggina 2-0

Sulla carta, l’impegno dell’ex capolista non era semplice in quanto gli emiliani hanno cercato di costruire una squadra che lottasse per la promozione. Ma non ci si aspettava una caduta così della Reggina, battuta 2-0 sul campo del Parma. La formazione di Pecchia ha conquistato i tre punti grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Oosterwolde e Valenti.

Risultati nona giornata Serie B Cagliari-Brescia 2-1

Nel big match della nona giornata, cade anche il Brescia in casa del Cagliari. Le Rondinelle, orfane del tecnico Clotet rimasto a casa per un attacco di febbre, vanno sotto a causa delle reti di Luvumbo e Deiola riuscendo a riaprire la gara soltanto nei minuti conclusivi con Olzer.

Serie B Bari-Ascoli 0-2

Nel finale di gara, anche il Bari è costretto ad alzare bandiera bianca. I bianconeri dell’Ascoli piazzano un uno-due che consegna i tre punti ai marchigiani. Le reti messe a segno da Simic e Dionisi consentono all’Ascoli di tornare a casa con i tre punti.

Serie B, le altre partite

Nella altre partite della nona giornata, Sudtirol e Genoa hanno ottenuto successi esterni rispettivamente contro Perugia e Cosenza. Di seguito l’elenco completo dei risultati.

Venerdì 14 ottobre ore 20.30

Venezia-Frosinone 1-3

Sabato 15 ottobre ore 14

Benevento-Ternana 2-3

Cagliari-Brescia 2-1

Cittadella-Spal 0-0

Cosenza-Genoa 1-2

Modena-Como 5-1

Palermo-Pisa 3-3

Parma-Reggina 2-0

Sabato 15 ottobre ore 16.15

Bari-Ascoli 0-2

Domenica 16 ottobre ore 16.15

Perugia-Sudtirol 1-2

Classifica Serie B 2022/2023

Pt. PG V N P Ternana

19 9 5 1 2 Reggina

18 9 6 0 2 Bari

18 9 5 3 0 Genoa

18 9 4 3 1 Frosinone

18 9 5 0 3 Brescia

16 9 5 1 2 Parma

16 9 3 4 1 Cagliari

14 9 3 2 3 Sudtirol

14 9 3 2 3 Ascoli



12 9 2 3 3 Modena

12 9 3 0 5 Cosenza

11 9 3 2 3 Spal

10 9 2 3 3 Cittadella

10 9 2 3 3 Benevento

9 9 2 3 3 Venezia 8 9 2 2 4 Palermo

8 9 2 1 5 Pisa

7 9 1 3 4 Como

6 9 1 3 4 Perugia

4 9 1 1 6