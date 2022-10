Partite Serie B 9^ giornata 2022/2023. Attesa per Cagliari-Brescia

Tutte le partite della nona giornata del campionato di Serie B. Reggina e Bari proveranno ad allungare. Calendario e orari

Venerdì 14 ottobre scatta la nona giornata dell’avvincente campionato di Serie B 2022/2023. La serie cadetta inizia il turno con il consueto anticipo che vedrà opposte Venezia e Frosinone.

Il match clou è però Cagliari-Brescia, in calendario sabato alle 14, ma anche le partite di Reggina e Bari suscitano interesse.

Serie B Cagliari-Brescia

La classifica di Serie B è ancora cortissima, quindi c’è tempo per rientrare. Ma il Cagliari è oggi a -7 dalla vetta e quindi in ritardo rispetto al Brescia, terzo a -2.

Oltre per i punti in palio, il fascino di Cagliari-Brescia emerge per la portata delle piazze, soprattutto quella sarda. Senza dimenticare che sarà una gara speciale per l’attuale presidente delle Rondinelle Massimo Cellino che, in passato, è stato anche il numero uno dei rossoblù.

Partite Serie B Parma-Reggina e Bari-Ascoli

In vetta alla classifica di Serie B ci sono Reggina e Bari, appaiate con 18 punti. La squadra allenata da Filippo Inzaghi è attesa dall’ostico confronto in casa di un Parma che cerca di scalare posizioni.

Il Bari invece, almeno sulla carta, è atteso da un impegno meno proibitivo ospitando l’Ascoli. I pugliesi saranno inoltre spinti, come sempre, dal pubblico di casa che giungerà in massa al San Nicola.

Partite Serie B nona giornata calendario

La nona giornata del campionato di Serie B 2022/2023 si apre quindi con Venezia-Frosinone, lasciando al sabato le partite più importanti.

Tutte le gare della serie cadetta sono visibili su Sky, Now Tv, Dazn, Helbiz live previa la sottoscrizione di un abbonamento alla piattaforma scelta. La visione gratuita degli eventi non è quindi possibile. Di seguito il calendario completo della nona giornata.

Venerdì 14 ottobre ore 20.30

Venezia-Frosinone

Sabato 15 ottobre ore 14

Benevento-Ternana

Cagliari-Brescia

Cittadella-Spal

Cosenza-Genoa

Modena-Como

Palermo-Pisa

Parma-Reggina

Sabato 15 ottobre ore 16.15

Bari-Ascoli

Domenica 15 ottobre ore 16.15

Perugia-Sudtirol

Classifica Serie B

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Reggina

18 8 6 0 2 Bari

18 8 5 3 0 Brescia

16 8 5 1 2 Ternana

16 8 5 1 2 Genoa

15 8 4 3 1 Frosinone

15 8 5 0 3 Parma

13 8 3 4 1 Cosenza

11 8 3 2 3 Cagliari

11 8 3 2 3 Sudtirol

11 8 3 2 3 Ascoli



9 8 2 3 3 Spal

9 8 2 3 3 Cittadella

9 8 2 3 3 Modena

9 8 3 0 5 Benevento

9 8 2 3 3 Venezia 8 8 2 2 4 Palermo

7 8 2 1 5 Pisa

6 8 1 3 4 Como

6 8 1 3 4 Perugia

4 8 1 1 6