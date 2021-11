Milan vs Inter, formazioni, orario partita in diretta su DAZN

Milan Vs Inter, derby della Madonnina. Ultimo posticipo della 12esima giornata match attesissimo per la vetta della classifica. Video

Nel Derby di oggi il Milan si gioca il primo posto in classifica, l’Inter la possibilità di arrivarci. Milano, dopo anni in cui per alterne vicende viveva un derby senza prospettive di valore assoluto, torna a respirare l’aria delle grandissime sfide.

Milan-Inter, la partita

Tralasciando l’importanza della posta in palio per la supremazia cittadina, che a Milano è sempre particolarmente sentita, questo derby rappresenta una volta di più la grande occasione per entrambe le formazioni milanesi di confermarsi al vertice del campionato diventando autorevole protagonista della rincorsa allo scudetto.

La classifica dice già tutto del valore delle due squadre alle prese, in modi e misure diverse, con problemi di assestamento che finora non hanno impedito a Stefano Pioli e Simone Inzaghi di condividere grandi ambizioni. Sia l’Inter che il Milan arrivano dalle fatiche d’Europa, con i rispettivi turni di Champions League. Molti sostengono che il primo derby sia sempre il più importante: nel girone di ritorno, quando alcuni giochi sono ormai già fatti la stracittadina diventa un elemento distintivo in più ma è la partita di questa sera che potrebbe in qualche modo determinare la stagione di entrambe le squadre.

Milan-Inter, probabili formazioni e la conferenza stampa di Pioli

Il Milan dovrà rinunciare allo squalificato Theo Hernandez: spazio sulla fascia a Kalulu. Tonali, appena richiamato in Nazionale, dovrebbe guadagnarsi una maglia da titolare per fare coppia con Kessie. Ibra torna in campo dal primo minuto. Rebic torna tra i convocati ma non tra i titolari.

Simone Inzaghi ha parecchie certezze in più a cominciare dalla coppia offensiva titolare formata da Lautaro Martinez e Dzeko. Darmian sembra dare più garanzie di Dumfries e quasi certamente Brozovic e Perisic torneranno in campo da titolare con Vidal riconfermtissimo dopo la splendida prestazione contro lo Sheriff.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Kalulu; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Curiosità e statistiche

Va in scena il derby numero 175, in casa gioca il Milan: nel complesso 67 le vittorie dell’Inter, 52 quelle de rossoneri, 55 i pareggi. L’Inter ha vinto cinque degli ultimi sei derby di Milano con i rossoneri che sono tornati alla vittoria solo lo scorso anno, dopo una serie negativa. Gli ultimi tre derby ospitati dal Milan si sono conclusi con altrettante sconfitte. Ma in classifica, per la prima volta da cinque anni a questa parte, è il Milan a fare la voce grossa, addirittura con sette punti di vantaggio sui cugini.

Inevitabilmente l’osservato speciale è Zlatan Ibrahimovic sei gol con la maglia del Milan in altrettante stracittadine.

Milan-Inter si gioca alle ore 20.45 di oggi allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano San Siro. Arbitra Daniele Doveri, assistenti Matteo Passeri e Alessandro Costanzo. Quarto uomo Ivano Pezzuto. Massimiliano Irrati alla VAR (assistente Mauro Vivenzi).

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo sulla piattaforma DAZN.