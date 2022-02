Milan-Sampdoria, i rossoneri danno l’assalto al primato

L’Inter rallenta e il Milan ha la clamorosa opportunità di portarsi al comando della classifica di Serie A

Il pareggio nell’anticipo di ieri tra Napoli e Inter offre un’opportunità straordinaria al Milan, quella di portarsi al comando del campionato sfruttando il brusco rallentamento della formazione nerazzurra nel corso delle ultime settimane

Milan-Sampdoria, anticipo delle 12.30 della 25esima giornata del campionato di Serie A offre un’occasione imperdibile al Milan di Stefano Pioli, reduce da una settimana da favola dopo la vittoria nel derby e il trionfo infrasettimanale di Coppa Italia, 4-0 alla Lazio.

In sette giorni Il Milan è a un passo dal coronare un lungo inseguimento iniziato quando, a novembre, l’Inter era andata al comando della classifica del campionato senza più voltarsi indietro, fino alla partita contro l’Atalanta. Da lì, in quattro partite, la squadra di Simone Inzaghi ha inanellato un microciclo negativo: cinque soli punti sui 12 disponibili. E tutto al vertice del campionato di serie A torna in discussione.

Milan-Sampdoria, ultime news

Formazione Milan

L’assenza di Zlatan Ibrahimovic resta un dato di fatto per la formazione di Pioli che è, ancora una volta, sarà costretto a rinunciare al fuoriclasse svedese. Espulso nella velenosa coda del derby sarà assente anche Theo Hernandez, squalificato. In compenso Theo ha ufficializzato ieri il suo rinnovo con il Milan fino al giugno 2026. Scelte praticamente obbligate in difesa dove dovrebbe partire fin dall’inizio Tomori, ormai recuperato, con Florenzi e Calabria in corsia. Reduce da due doppiette in tre giorni riconfermatissimo al centro dell’attacco Olivier Giroud appoggiato da Brahim Diaz e Rafael leao

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud.

Formazione Sampdoria

Sebastian Giovinco, appena tesserato, è già disponibile anche se non è in condizioni perfette a causa di un problema muscolare al polpaccio. Sampdoria in crescita sia dal punto di vista dei risultati che emotivo dopo lo splendido successo contro il Sassuolo. Con Giovinco, probabilmente in panchina la linea offensiva dovrebbe essere composta da Quagliarella e Caputo. Stefano Sensi, subito brillante protagonista, un gol all’esordio contro gli emiliani, è riconfermato alle spalle delle due punte. Per lui sarà un ritorno a San Siro.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

Curiosità e Statistiche

La cura Giampaolo, ex di turno e di ritorno a San Siro contro la sua vecchia squadra, sembra cominciare a funzionare per la Sampdoria che contro il Sassuolo ha conquistato la sua prima vittoria dopo cinque sconfitte consecutive. Tuttavia i precedenti parlano chiaramente in favore dei rossoneri. Il Milan è la seconda squadra contro la quale la Sampdoria ha perso in assoluto più partite in serie A (66) superata in questa speciale classifica negativa soltanto dall’Inter. Alcuni dati oggettivi che riguardano la Sampdoria: che non vince due partite consecutive da novembre e non riesce a mantenere inviolata la propria porta per due partite di fila da maggio. In assenza di Ibrahimovic occhi puntati sul francese Giroud, sette gol in questo campionato, tutti a San Siro. Milan che per andare al comando della classifica di Serie A, avrà bisogno di tre punti e dunque di una vittoria che gli manca in casa da ormai due turni, nel corso dei quali ha ottenuto soltanto un punto.

Milan-Sampdoria è in programma oggi, domenica 13 febbraio, alle ore 12.30 al “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano: arbitra Daniele Chiffi. Diretta televisiva in chiaro e in esclusiva per gli abbonati su DAZN da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione e su SKY (canale 202, 249 o 251). La partita sarà disponibile in streaming, oltre che su DAZN anche su SkyGo e NowTV.