Juventus-Cesena, la prima amichevole: 3-1 con riserve e giovani

La prima sgambata della Juventus ha visto i bianconeri vincere 3-1 contro il Cesena: una formazione ancora fortemente incompleta, con tanti giovanissimi, giocatori destinati forse a partire

Prima uscita ufficiale per la Juventus che ha aperto la sua nuova stagione dopo il ritorno di Allegri battendo il Cesena 3-1.

Juventus-Cesena 3-1

Una Juventus molto incompleta, ancora priva di quasi tutti i suoi giocatori internazionali – italiani e stranieri – che hanno preso parte a Euro 2020. Tantissimi giovani, in gran parte reduci dall’ottimo torneo della Primavera che si è concluso dall’eliminazione ai quarti di finale con l’Empoli che poi ha conquistato il trofeo. Tanti i volti nuovi, molti dei quali probabilmente solo di passaggio in attesa di essere girati altrove.

Allegri ha preso in mano la squadra con la solita personalità. Fa notizia il fatto che il tecnico abbia lasciato fuori dal campo Frabotta e Fagioli e Pardo puniti per essere arrivati in ritardo in allenamento.

Anche Dybala resta a bordo campo dopo giornate di allenamento molto intense. La formazione iniziale è un 4-3-3: Perin; De Winter, Dragusin, Rugani, De Sciglio; McKennie, Ranocchia, Miretti; Soulé, Pjaca, Felix Correia.

McKennie subito decisivo: suo l’assist per il gol del vantaggio di De Winter, suo anche il gol del raddoppio. Dopo la rete del Cesena arriva anche il terzo gol con Matias Soulé, interessantissimo talento argentino di soli 18 anni seguito con grande attenzione da Allegri.

Demiral, offerta dal Borussia Dortmund

La Juventus sul fronte del mercato sta lavorando a diversi livelli. Da una parte i tanti giocatori rientrati dai prestiti alcuni dei quali potrebbero anche non restare. Come Perin, che ha chiesto di poter giocare da titolare e dunque di lasciare la squadra. Ci sono poi i giocatori destinati a risolvere la propria posizione, in un modo o nell’altro. É il caso di Demiral che rappresenta una plusvalenza importante ed è molto richiesto. All’offerta dell’Atalanta, che vuole il difensore turco per sostituire la partenza di Romero, si è aggiunta quella del Borussia Dortmund pronto a spendere fino a 30 milioni di euro. Demiral vuole un ruolo da titolare: che se la Juventus rinnoverà con Chiellini non è così scontata. E ha chiesto più spazio: o di essere ceduto.

Le prossime amichevoli della Juve e lo Stadium

La Juventus tornerà in campo allo Stadio U-Power (ex Brianteo) in occasione dell’amichevole contro il Monza valido per il “Trofeo Berlusconi”. L’8 agosto è stata invece confermata la doppia amichevole tra Juventus e Barcellona: in campo le ragazze di Montemurro, che hanno giocato a loro volta la prima amichevole (12-0 dalle campionesse maltese del Birkirkara) dopo la pausa estiva. Quindi la squadra di Allegri contro i blaugrana con Cristiano Ronaldo e Messi che potrebbero essere in campo.

Buone notizie sul fronte dello Stadio: le nuove norme sul Green Pass prevedono capienza ridotta per tutti gli stadi, non oltre il 30%. La regola è distanza interpersonale di almeno un metro. Serviranno due posti vuoti per ogni poltroncina occupata. Ma lo Stadium della Juventus è un’altra cosa: perché i seggiolini sono a distanza maggiore e più confortevole rispetto a quelle di tutti gli altri stadi italiani.