Atalanta-Juventus, sfida che vale il quarto posto e non solo

La Juventus è di scena a Bergamo per affrontare l’Atalanta, alle prese con un periodo di crisi: una grande opportunità per i bianconeri per vendicare la gara d’andata

Atalanta e Juventus arrivano all’attesissimo scontro diretto del Gewiss Stadium da prospettive e stati d’animo completamente differenti.

La squadra di Giampiero Gasperini è alle prese con la prima vera crisi dall’inizio della stagione coincisa con l’assenza di Zapata, stagione probabilmente finita per il colombiano vittima di un brutto infortunio muscolare alla coscia, e da due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.

La Juventus, dal canto suo, pur concedendosi qualche pareggio di troppo, è la squadra in questo momento che gode la più lunga striscia di imbattibilità in Serie A e ha rimontato un gran numero di punti non solo all’Atalanta, scavalcata la settimana scorsa dopo la sconfitta dei bergamaschi contro il Cagliari, ma anche a Inter, Napoli e Milan.

Dunque questo scontro diretto vale non solo per il quarto posto, che a fine stagione porterà direttamente in Champions League ma anche per aumentare la propria quota di credibilità in vista del rush finale.

Atalanta-Juventus, ultime news

Formazione Atalanta

Tanti problemi per Gasperini la cui panchina si sta dimostrando troppo corta. Sicuramente in campo dal primo minuto Muriel. Altrettanto certamente assente Musso, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Cagliari. Il rientro in difesa di Demiral va parzialmente a recuperare l’ennesimo infortunio evitabile, quello di Palomino. A centrocampo conferma quasi scontata per Boga, una delle poche note liete della partita di coppa persa in casa contro la Fiorentina.

ATALANTA (3-4-2-1): Rossi; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

Formazione Juventus

Bonucci, testato con successo in settimana nella vittoria di Coppa Italia, dovrebbe rientrare dal primo minuto: evidente la riconferma di Vlahovic, due gol in due partite, sempre affiancato da Morata e Dybala con una maglia da titolare anche per Rabiot, tra i protagonisti della partita di Coppa contro il Sassuolo. Assente Bernardeschi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Curiosità e statistiche

All’andata all’Allianz Stadium vinse l’Atalanta, due vittorie consecutive per la squadra di Gasperini contro la Vecchia Signora che non subisce tre sconfitte di fila in serie A da oltre 10 anni: l’ultima squadra che era riuscita nell’impresa era stata il Parma.

Si diceva della serie positiva della Juventus: molto dipende da una difesa che, nonostante l’assenza di Bonucci, sembra essere stata registrata a dovere con l’anno nuovo. Da tre partite, infatti, la Juventus non subisce gol. Per trovare un risultato altrettanto positivo bisogna tornare al dicembre 2018, e dunque alla striscia di imbattibilità difensiva di sei partite registrata nel corso della prima gestione di Massimiliano Allegri.

In tutto sono dieci le partite senza sconfitte della formazione bianconera. L’ultima squadra a batterla fu proprio l’Atalanta, a novembre.

Reduce da due gol decisivi, in campionato e in Coppa Italia, Dusan Vlahovic si appresta a festeggiare la sua partita numero 100 in serie A. Il bomber serbo ha una certa confidenza con l’Atalanta, quattro gol segnati, frutto di due doppiette. Luis Muriel, titolare d’obbligo considerando l’assenza forzata di Zapata, cercherà invece di sfatare le sue difficoltà ad andare in rete contro la Vecchia Signora: 15 partite mai un gol.

Atalanta-Juventus è in programma oggi, domenica 13 febbraio, alle ore 20.45 al “Gewiss Stadium” di Torino: arbitra Maurizio Magnani. Diretta televisiva in chiaro e in esclusiva per gli abbonati su DAZN da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione.