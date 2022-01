Nazionale, tre giorni di lavoro: con sette nuovi arrivi e Balotelli

Roberto Mancini ha convocato 35 giocatori per un collegiale in programma a Coverciano da domani a venerdì

Nazionale di calcio – Niente partite, nessuna amichevole. Calendario limitato ad allenamenti, riunioni tecniche e qualche partitella in famiglia. É questo il collegiale voluto da Roberto Mancini per la Nazionale azzurra che si ritrova per la prima volta con l’anno nuovo dopo la delusione della mancata qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar.

Nazionale, obiettivo playoff

La scelta di Mancini è quella di mantenere il gruppo portante della Nazionale, riconvocando alcuni senatori (non tutti). Per cui c’è Chiellini, ma non Bonucci e Donnarumma. Ritornano Locatelli e Barella con Pessina e Sensi. Utili a ricreare quella chimica che servirà ai nuovi arrivati in vista di quella che è una scadenza imperdibile: la doppia sessione di qualificazione di fine marzo. Prima la Macedonia del Nord a Palermo, giovedì 24 marzo. Poi in caso di vittoria la finalissima contro la vincente tra Portogallo e Turchia, comunque vada in trasferta.





Non ci sono alternative e non c’è più un Piano B. O l’Italia vince entrambe le partite o per la seconda volta consecutiva, dopo il fallimento delle qualificazioni a Russia 2018, l’Italia sarebbe fuori dal Mondiale. Non era mai accaduto prima che l’Italia bucasse per due volte di fila la fase finale di un Mondiale.

Collegiale senza partite ufficiali

Mentre molte nazionali sono in piena attività, in Sudamerica, così come in Asia e in Nord America le qualificazioni sono ancora in pieno calendario. In questi giorni si gioca la Coppa d’Africa. E Mancini, considerando anche i tempi resi problematici dalla pandemia, ha preferito evitare viaggi, trasferte e rischi. Per i giocatori ma anche per i club che stanno vivendo un momento delicatissimo considerando che ieri, tra atleti e tecnici di Serie A, i positivi al Covid erano più di quaranta.

Gli Azzurri si ritroveranno domani a mezzogiorno a Coverciano. Il rompete le righe nel pomeriggio di venerdì.

Le novità e il ritorno di Balotelli

Mancini ha convocato sette esordienti assoluti in azzurro. Arrivano per la prima volta in nazionale Ricci dell’Empoli, Scalvini dall’Atalanta, Frattesi dal Sassuolo oltre a due giocatori di Serie B, il portiere Carnesecchi e il centrocampista Fagioli, entrambi della Cremonese. Sarà la prima volta in Nazionale anche per Joao Pedro e Luiz Felipe che hanno la doppia nazionalità e da tempo avevano dato la propria disponibilità alla chiamata in azzurro.

Ma la vera notizia è ovviamente il ritorno in Nazionale di Mario Balotelli. A distanza di tre anni e mezzo dalla sua ultima convocazione, l’ultimo gol nel maggio 2018 in amichevole contro l’Arabia Saudita, un’ultima presenza in UEFA Nations League contro la Polonia, Balotelli torna in Nazionale. A 31 anni l’ex attaccante di Inter, Milan, Brescia e Monza, da quest’anno al’Adana Demirspor, sta vivendo un ottimo momento. Mancini, l’ultimo CT ad averlo convocato, lo richiama ora. Forse non solo per un test nel collegiale.

L’elenco completo dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

