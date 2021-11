Nazionale qualificazioni Mondiali, prossime partite. Convocati

Nazionale, qualificazioni Mondiale. Ventotto le convocazioni di Roberto Mancini in vista delle due partite contro Svizzera e Irlanda. Ecco l’elenco dei convocati e quando gioca la Nazionale

Arriva il momento della resa dei conti per la Nazionale di Roberto Mancini alle prese con le due partite decisive per l’assegnazione del primo posto del girone che vale la qualificazione diretta al Mondiale di Qatar 2022.

Nazionale qualificazione mondiale, le prossime partite degli azzurri

Due le partite in programma per gli azzurri in campo venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma contro la Svizzera e lunedì 15 novembre al Windsor Park di Belfast contro l’Irlanda del Nord. La sfida contro la Svizzera è decisiva. Non si possono fare conti: la vittoria contro la Svizzera è imprescindibile e anche conquistando i tre punti contro gli elvetici la partita nell’Ulster non può essere considerata una semplice formalità.

L’Italia per avere la garanzia del primo posto nel girone che porta direttamente in Qatar ha bisogno di due vittorie. In questo momento Italia e Svizzera sono appaiate al comando della classifica, 14 punti con due partite ancora da giocare. L’Italia ha due gol di vantaggio nella differenza reti. In caso di parità di punti gli Azzurri avrebbero questo vantaggio. Ma i conti si faranno solo ed esclusivamente con i punti: e non ci sono molte alternative.

Le scelte di Roberto Mancini

Sono 28 le convocazioni ufficializzate da Roberto Mancini in vista delle due partite decisive. Un gruppo ormai consolidato con due novità. Per il centrocampista del Torino Tommaso Pobega si tratta della prima chiamata in assoluto in Azzurro. Per Sandro Tonali si tratta invece di un ritorno, dopo quasi un anno dall’ultima chiamata in Nazionale. Molto dipenderà dalle ultime partite di questo fine settimana: tante le partite di cartello, da Juventus-Fiorentina al derby di Milano.

Il raduno è in programma fin da domani sera, quando le partite di Serie A saranno concluse: i giocatori raggiungeranno Coverciano. Mercoledì il trasferimento a Roma per una visita all’ospedale pediatrico “Bambin Gesù”. Domenica il trasferimento a Belfast.

Nazionale: l’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

