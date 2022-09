Partite champions 2022 -2023: Inter stasera costretta a vincere. Notizie

L’Inter gioca oggi contro il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca e la vittoria è già d’obbligo. Notizie formazioni e dove vederla.

Inter – La sconfitta nella prima giornata di Champions League contro il Bayern Monaco non lascia molte alternative alla squadra di Simone Inzaghi. Costretta a ottenere il massimo risultato in quella che è la prima trasferta europea della stagione.

Viktoria Plzen-Inter

La stagione dell‘Inter non è certo cominciata nel migliore dei modi considerando i risultati in campionato, al di sotto delle aspettative con due sconfitte in serie A in altrettanti scontri diretti. Particolarmente bruciante quella del derby, oltre all’esordio europeo certo non molto brillante contro il Bayern Monaco della scorsa settimana.

Un secco 0-2 che, anche in considerazione di quello che sarà il terzo impegno del girone – nientemeno che contro il Barcellona – non lascia molte alternative. Alla squadra nerazzurra serve una prestazione di rilievo, ma soprattutto un risultato pieno. Una vittoria che mantenga in corsa l’Inter che sarà poi chiamata a giocare il tutto e per tutto in casa, prima contro il Barcellona, il 4 ottobre, e poi nel ritorno contro il Bayern Monaco, in trasferta, il 1 novembre, sperando che non sia già troppo tardi.

Il Viktoria Plzen, sconfitto all’esordio a Barcellona 5-1, e reduce dalla vittoria esterna in campionato contro il Sigma Olomouc, 2-3, conserva la prima posizione nella Liga 1 della Repubblica Ceca insieme allo Slavia Praga, imbattuto e con cinque vittorie consecutive. Una squadra nella quale la coppia offensiva Mosquera-Chory si dimostra insidiosa e bene assortita.

Inter Champions 2022-2023. Calendario prossime partite Inter FC

Le formazioni Inter Vs Viktoria Plzen

La prolungata assenza di Lukaku non lascia molte alternative a Inzaghi che punterà ancora una volta sulla coppia leggera, composta da Lautaro e Correa, con Dzeko pronto a entrare in campo per ogni evenienza a partita in corso. Riconfermato quasi completamente il centrocampo della squadra che, sabato scorso, ha strappato una vittoria con i denti all’ultimo istante contro lo Spezia. E dunque Barella, Brozovic e Calhanoglu titolari con Gosens in campo probabilmente fin dal primo minuto

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Bucha, Kalvach; Vlkanova, Sykora, Mosquera; Chory.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa.

Si gioca alle 18.45 con diretta su SkySport e live streaming sulle applicazioni Sky Go e Mediaset Infinity +. Arbitra lo svizzero Scharer.

L’altra partita del girone, il big match tra Barcellona e Bayern Monaco in programma al Camp Nou, si gioca alle 21.00.