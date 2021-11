Milan vs Porto Champions League: notizie e formazioni

Ultimo appello per il Milan reduce da tre sconfitte in tre partite in Champions League, la sfida contro il Porto è decisiva. Partita stasera su Amazon Prime

Non ci sono prove d’appello per il Milan che tra infortuni, sfortuna e molte situazioni contingenti sfavorevoli in Europa ha un bilancio lontanissimo rispetto a quello che vive in campionato.

Milan-Porto, la partita

Contrariamente rispetto a quanto ottenuto in Serie A, dove il Milan è imbattuto con dieci vittorie e un solo pareggio in un percorso quasi netto che vede i rossoneri al comando della classifica, in Europa alla squadra di Pioli non ne è andata dritta una. Tanti infortuni che hanno sempre costretto l’allenatore a schierare formazioni incomplete e spesso rabberciate. Ma anche tanta sfortuna. A pregiudicare il cammino del Milan, più che la sconfitta di Liverpool o la beffarda battuta d’arresto in casa con l’Atletico Madrid, è stata proprio la partita di Porto a mettere definitivamente a rischio il futuro europeo dei rossoneri.

VEDI: MILAN GIOCATORI VALORE FORMAZIONE 2021 -2022

Ora non ci sono alternative: servono i tre punti, necessari anche solo per puntare a un terzo posto che comunque può valere l’Europa League.

Milan-Porto, le probabili formazioni

Con il derby sempre più vicino Pioli deve di nuovo fare i conti con una squadra da schierare e qualche scelta da preservare. Ibrahimovic c’è ma al suo posto in campo andrà Giroud con Brahim Diaz e Rafael Leao a sostegno. Kessie e Tonali a centrocampo, in porta la scelta obbligata è quella di Tatarusanu.

Sergio Conceiçao conferma modulo e titolari con Pepe e Mbemba centrali in difesa Sergio Oliveira e Uribe a centrocampo e la coppia offensiva Martinez-Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi.

Juventus-Zenit 4-2, la Signora ingioiellata dimentica la crisi

Curiosità e statistiche, dove vederla in TV

Nella gara d’andata quindici giorni fa a Porto sconfitta un Milan sfortunato ma anche impreciso in attacco, 1-0 con gol di Luiz Diaz.

Milan-Porto si gioca alle 18.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano San Siro. Arbitra il francese Clement Turpin. La partita sarà diffusa in esclusiva solo su Prime Video, la piattaforma Amazon.

Atalanta-Manchester United 2-2, Cristiano Ronaldo decisivo: Dea beffata

VEDI ANCHE: PARTITE CHAMPIONS AMAZON CALENDARIO