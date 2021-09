Leicester-Napoli, di fronte le due stelle di Europa League

Europa League – Esordio in Inghilterra contro gli ex campioni del Leicester per il Napoli di Luciano Spalletti, alle prese con un match prestigioso e non facile. Ecco a che ora si gioca e dove vederla.

Europea League, primo turno: Leicester-Napoli ­– Il Napoli sta vivendo un momento davvero entusiasmante: le tre vittorie nel campionato di serie A, culminate con il successo di sabato sera contro la Juventus, hanno galvanizzato una squadra che pensa in grande.

Leicester-Napoli, le formazioni

Il Napoli sarà costretto a cambiare qualcosa della squadra che si trova a punteggio pieno in Serie A. Insigne non ce la fa, e Spalletti non vuole correre rischi dopo che l’attaccante è uscito dal campo malconcio contro la Juventus. Insigne è regolarmente partito per Leicester e all’ultimo momento Spalletti ha deciso di schierarlo fin dal primo minuto. Lozano pronto per la panchina. Spazio dal primo minuto anche per Zielinski e Mario Rui.

Il Leicester gioca con qualche novità rispetto alla sua formazione tipo, Schmeichel tra i pali mentre il temibilissimo Vardy punto di riferimento offensivo va in panchina, sostituito da Barnes. Due vittorie e due sconfitte per il Leicester che sabato è caduto in casa contro il Manchester City.

Leicester: Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Evans, Bertrand; Ndidi, Soumaré, Perez; Daka, Iheanacho, Barnes.

Napoli: Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

La partita del Napoli in diretta TV e in Streaming

La partita Leicester–Napoli si gioca alle ore 21.00 di oggi allo stadio “King Power” di Leicester, in Inghilterra. Arbitra lo sloveno Matej Jug, assistenti Zunic e Vidali. Quarto uomo Smajac. Vincic alla VAR (assistente Obrenovic). La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su SKY (canali 201 e 251). Il match sarà disponibile anche in streaming su SkyGo e NOW Tv.