Galatasaray-Lazio, Sarri torna in Europa League: formazioni, dove vederla

Esordio in Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri che affronta il primo turno della fase a gironi a Istanbul, contro il Galatasaray. A che ora si gioca e dove vederla.

Europea League, primo turno: Galatasaray-Lazio – Sarri sa come si fa. Il tecnico della S.S Lazio l’Europa League l’ha già vinta nel 2019 quando il suo Chelsea conquistò il secondo trofeo continentale battendo in finale l’Arsenal nettamente, 4-1. Un prologo di quello che sarebbe stato il trionfo dello scorso maggio, quando i Blues sono tornati sul tetto d’Europa vincendo la Champions League.

Galatasaray-Lazio, le formazioni

La sfida tra la squadra del Bosforo e i biancocelesti è sicuramente una delle gare di cartello del primo turno di Europa. Un test di una certa importanza per la Lazio di Sarri che arriva da una partita persa a San Siro contro il Milan nella terza giornata ddel campionato di serie A

Vedi anche: Classifica Serie A

La tana del Galatasaray è impressionante, uno degli stadi più caldi e appassionati del mondo. In panchina c’è “l’imperatore”, Fatih Terim, allenatore che ha lasciato un certo ricordo nel nostro paese avendo allenato prima la Fiorentina, poi il Milan alternando dal 2011 a oggi la panchina del Gala e quella della nazionale turca. Una squadra solida, che tra i pali annovera l’uruguaiano Muslera, ex ricordato con affetto dai tifosi della Lazio.

Sarri conferma solo in parte la squadra che ha perso Milano. Spazio a un discreto turn-over che prevede il ritorno di Lazzari, assente a San Siro dal primo minuto.

Galatasaray (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Escalante, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni.

La partita della Lazio in diretta TV e in Streaming stasera

Galatasaray-Lazio si gioca alle ore 18.45 di oggi allo stadio “Ali Sami Yen” di Istanbul, Turchia. Arbitra lo sloveno Matej Jug, assistenti Zunic e Vidali. Quarto uomo Smajac. Vincic alla VAR (assistente Obrenovic). La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su SKY (canali 201 e 251). Il match sarà disponibile in streaming anche su SkyGo e NOW Tv.