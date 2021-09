Roma-CSKA Sofia, la Roma pensa in grande: formazioni, dove vederla

Il cammino della Roma, a punteggio pieno in campionato e qualificata alla fase a gironi della nuova Conference League, sta entusiasmando il pubblico giallorosso.

Conference League, primo turno: Roma-CSKA Sofia – La vittoria contro il Sassuolo maturata all’ultimo istante grazie a uno strepitoso gol di El Shaarawy ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi della Roma che ora, giustamente, sognano una stagione spettacolare.

Roma-CSKA Sofia, le formazioni

La Roma Calcio ha iniziato la sua preparazione con largo anticipo, lanciando la gestione di José Mourinho, sempre più idolo dei tifosi giallorossi, accogliendo diversi giocatori importanti e di prospettiva, rilanciando una candidatura autorevole non solo in chiave Serie A ma anche Europea.

La Conference League è indubbiamente uno degli obiettivi della squadra giallorossa, perché Mourinho è estremamente ambizioso, perché nessuna squadra italiana ha mai vinto una competizione europea che non sia la Champions – che per altro manca all’albo d’oro da oltre dieci anni.

Ai tifosi della Roma tanto basta per sognare ed entusiasmarsi dopo anni difficili e di basso profilo. Un po’ di turn over per i giallorossi: con Borja Valero al posto di Abraham ed El Shaarawy, entrato a partita in corso contro il Sassuolo e subito decisivo, probabilmente in campo fin dal primo minuto. CSKA senza Caicedo, squalificato. Attenzione ad Ahmedov e Wildshut in una squadra ancora alla scoperta delle sue potenzialità, sesta nel campionato bulgaro e imbattuta, con tre vittorie e un pareggio e tre gare da recuperare.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Catakovic, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All. Mladenov

Roma in diretta TV e in Streaming, a che ora inizia la partita

Roma-CSKA Sofia si gioca alle ore 21.00 di oggi allo stadio “Olimpico” di Roma. Arbitra lo svedese Gleen Nyberg, assistenti Mahbod Beifi e Andreas Soderqvist. Quarto uomo Victor Wolf. Niente VAR in questa competizione. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su SKY (canali 203 e 252). Il match sarà disponibile in streaming anche su SkyGo e NOW Tv.

