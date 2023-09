La Lazio di Sarri fa il suo esordio in Champions League sul campo di un ex, il Cholo Simeone. Ultimissime

Lazio vs Atletico Madrid. Reduce da un avvio di stagione piuttosto complicato e dalla sconfitta contro la Juventus la Lazio costretta a cercare subito un rilancio in Europa contro un avversario estremamente difficile sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, l’Atletico Madrid.

Per la squadra di Maurizio Sarri è un esordio molto impegnativo, ma anche l’Atletico è reduce da una domenica davvero negativa.

Lazio vs Atletico Madrid, l’avversaria

L’Atletico incarna in tutto e per tutto lo spirito del suo allenatore Diego Simeone, riconfermato alla guida del club che sta attraversando. Una squadra battagliera, estremamente tosta, magari non particolarmente spettacolare alle prese con una stagione che sulla carta si annuncia piuttosto problematica. Anche se sul mercato i Colchoneros si sono mossi comunque in modo ambizioso: hanno trattenuto Griezmann e Depay, riconfermato Morata e puntano a un riscatto dopo una stagione europea bruciante, ultimo posto nel girone dell’ultima edizione e dunque eliminati da tutto, l’Atletico Madrid ha salvato il salvabile conquistando l’accesso alla fase a gironi.

Diego Simeone è un allenatore che in passato è stato più volte avvicinato sia all’Inter che alla Lazio, dove ha giocato 136 partite ufficiale nel corso di quattro stagioni in biancoceleste. L’Atletico arriva tuttavia da una pesantissima sconfitta in campionato, 3-0 sul campo del Valencia in una partita davvero pessima.

Lazio-Atletico Madrid, statistiche e curiosità

La Lazio torna in Champions League dopo tre anni. Si tratta della prima volta di Sarri sulla panchina delle Aquile dopo le esperienze europee precedenti con Napoli e Juventus. Nella sua ultima esperienza al massimo livello europeo la Lazio fu protagonista di una bella corsa che si concluse solo agli ottavi di finale, contro il Bayern Monaco: era la stagione 2020/21.

La Lazio in casa concede poco nelle sue sfide europee: imbattuta nelle ultime tre partite casalinghe della fase a gironi di Champions League ma anche nelle sei partote delle due edizioni di fase a gironi di UEFA Europa League con 3 vittorie e altrettanti pareggi.

L’Atlético Madrid è alla sua undicesima stagione consecutiva in Champions League dopo aver raggiunto con successo gli ottavi di finale in otto delle ultime dieci stagioni. L’eliminazione dello scorso anno brucia ancora. I Colchoneros hanno concluso la loro campagna europea dello scorso anno con tre sconfitte in trasferte, marcando un solo gol lontano dal proprio stadio. Altro elemento di potenziale disturbo per la squadra di Simeone l’attesissimo derby contro il Real Madrid in programma nel corso del prossimo fine settimana.

La Lazio torna in Europa dopo l’eliminazione dello scorso anno, si propone con un Luis Alberto ispirato: due gol consecutivi in questo avvio di stagione dello spagnolo, contro il Napoli e la Juve, cui va aggiunto un assist nella partita di Lecce. Alvaro Morata ha segnato la prima tripletta stagionale nella comoda vittoria contro il Rayo Vallecano (7-0) all’esordio nella Liga: ma l’attaccante spagnolo si dimostra spesso decisivo contro la Lazio. Nel suo curriculum all’attivo ci sono tre gol e tre assist. Un ultimo dato interessante: l’Atlético non è riuscito a segnare prima dell’intervallo in sette delle ultime otto partite di Champions League.

Lazio vs Atletico Madrid: probabili formazioni e pronostici

Potrebbe essere arrivato il momento di Guendouzi, tenuto in panchina nella partita contro la Juventus e in campo solo negli ultimi minuti. Un altro ballottaggio potrebbe riguardare Rovella al posto di Cataldi con Lazzari pronto e Kamada in panchina in avvio. Linea offensiva riconfermata con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Nell’Atletico Madrid occhi puntati su Griezmann e Morata, Saul e Samuel Lino in campo dal primo minuto. Parecchi assenti per Simeone tra i quali Depay e DePaul infortunati.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone

Lazio vs Atletico Madrid si gioca martedì 19 settembre alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Diretta TV in chiaro su Canale 5, su Mediaset Infinity e su Sky Sport Uno oltre che in Streaming su su Sky Go, Now TV e sul sito di SportMediaset. Arbitra l’incontro lo sloveno Slavko Vincic. L’altro match del girone è in programma in Olanda tra Feyenoord e Celtic, sempre alle ore 21. In anticipo pomeridiano invece la partita del Milan, che gioca contro il Newcastle.

Le quote vedono le due squadre piuttosto vicine: la vittoria della Lazio è quotata 2.90, quella dell’Atletico è fissa sui 2.50 con il pareggio a 3.20.