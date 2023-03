Vittoria esterna della Juventus sul difficile campo del Friburgo nella gara di ritorno dei play off di Europa League

La Juventus accede ai quarti di finale di Europa League conquistando una vittoria importante su un campo non facile grazie ai gol degli uomini più attesi, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Una partita che ha visto la Juventus giocare e meritare di più, pur con un secondo tempo non brillantissimo interpretato forse con troppa accortezza da una squadra che era in superiorità numerica e assoluta padrona del campo.

Friburgo-Juventus 0-2

Dal punto di vista tecnico i tedeschi hanno molto meno. Ma sotto quello fisico si fanno rispettare. Fin dall’inizio il Friburgo interpreta la gara su corsa e movimento cercando di tenere alta la tensione sui portatori di palla. La Juve inizialmente fatica qualche minuto a prendere il controllo del gioco: poi sale in cattedra. Annullato un gol di Vlahovic per un fuorigioco millimetrico. Sembrava una vera e propria liberazione per l’attaccante serbo che scoppia in lacrime dopo il gol. Poi le lacrime di gioia diventano rabbia quando l’arbitro annulla tutto. Ma è solo questione di tempo: il fallosissimo Gulde, già ammonito, ferma con un braccio una botta indirizzata verso il gol di Gatti e provoca così il calcio di rigore del vantaggio, trasformato dallo stesso Vlahovic.

Juventus qualificata

Con il vantaggio di un gol la squadra in superiorità numerica la Juventus avrebbe tutto il tempo per poter controllare la partita chiudere i conti e forse giocare anche un po’ meglio dando spazio alle seconde linee più meritevoli. E invece produce una ripresa povera di contenuti, a tratti davvero troppo in sofferenza contro una squadra che, peraltro, non fa quasi nulla per rendersi davvero pericolosa.

Un solo intervento di Szczesny davvero significativo su una pressione costante ma sterile da parte dei tedeschi. Poi, nel finale, si riaccende anche la stella di Federico Chiesa. Prima si libera da fuoriclasse stampando un gran tiro sul traversa, poi corregge in gol un appoggio di Rabiot su un’azione che la Juventus, finalmente, riesce a intercettare nella trequarti avversaria. Una vittoria importantissima che consente alla Signora di accedere ai quarti di finale di Europa League alimentando quello che diventa uno degli obiettivi più importanti della stagione anche in considerazione dei trofei cui puntare.

Il prossimo avversario o si conoscerà nei sorteggi in programma domani, venerdì alle 12, nella sede UEFA di Nyon. Contestualmente passa ai quarti di finale di Conference League anche la Fiorentina, semifinalista anche in Coppa Italia, netta affermazione della formazione viola, 1-4 In Turchia contro il Sivasspor. Al vantaggio turco di Yesilyurt rispondono Cabral, Milenkovic e Castrovilli – splendido il gol il suo – cui si aggiunge l’autorete di Goutas.