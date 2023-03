La Roma si qualifica ai quarti di finale di Europa League 2023 difendendo uno scialbo pareggio a San Sebastiano ma prima della gara, fuori dallo stadio, succede il finimondo

Non sono bastate le immagini drammatiche di Napoli, con gli scontri che hanno preceduto e seguito la partita tra gli Azzurri, vittoriosi 3-0, e l’Eintracht Francoforte. Con un’intera città ostaggio di una banda di 600 teppisti arrivati dalla Germania sono con il pretesto di fare danni e creare disagio.

Anche i tifosi della Roma, in trasferta a San Sebastian, nei Paesi Baschi, per l’incontro dei giallorossi contro la Real Sociedad, sono stati oggetto di autentici agguati prima dell’inizio della partita.

Roma, Europa League, tifosi aggrediti fuori dallo stadio

Le immagini che emergono dalla rete sono davvero inquietanti. Un vero e proprio agguato quello che gli ultras della Real Sociedad riescono a organizzare a poche centinaia di metri dallo stadio, sulla colonna di autobus navetta che portavano i tifosi della Roma, 1600 in tutto, verso il settore ospiti della Reale Arena. Numerosi gruppi organizzati di alcune decine di persone incappucciate e armate di spranghe e bastoni, hanno fermato gli autobus tirando contro le vetrate di tutto… sedie, pietre, biglie d’acciaio.

Altri tifosi che si stavano recando allo stadio a piedi e in piccoli gruppetti, sono stati aggrediti a colpi di spranghe e bastoni. Il bilancio è ancora incerto ma si parla di numerosi tifosi contusi e costretti al pronto soccorso con tagli e ferite. Numerosi i fermi: anche per i tifosi della Roma, scesi dagli autobus per andare a cercare lo scontro con gli ultras avversari. Un’altra giornata di guerriglia urbana per una partita di calcio.

Real Sociedad-Roma 0-0

Di fronte a immagini di questo tipo diventa quasi inutile parlare anche di una partita di calcio che peraltro ha detto davvero pochissimo. La Real Sociedad che doveva recuperare due gol per pareggiare il conto rispetto alla gara dell’andata all’Olimpico non si è mai resa davvero pericolosa nei confronti di una Roma molto attenta a non scoprirsi, quasi rinunciataria. A pesare, senza dubbio, anche l’incombente derby contro la Lazio in programma domenica pomeriggio.

Brutto infortunio per Karsdorp, costretto a lasciare il campo da gioco con il viso tumefatto e il setto nasale probabilmente rotto.

In un clima di forte tensione anche all’uscita dallo stadio la Roma festeggia l’accesso ai quarti di finale in attesa dei sorteggi in programma domani, venerdì 17, alle 13. Insieme alla Juventus, che ha passato il turno andando a vincere sul campo del Friburgo.

Gli altri risultati delle italiane in Europa

In Conference League invece niente da fare per la Lazio, battuto anche nella gara di ritorno in Olanda dall’AZ Alkmaar, 2-1, stesso punteggio della gara d’andata. Illude il vantaggio di Felipe Anderson poi ribaltato da Karlsson e Pavlidis. Pessimo il secondo tempo della Lazio di Sarri con gli olandesi che colpiscono tre pali e costringono Provedel a numerosi interventi decisivi. Passa il turno invece la Fiorentina, 1-4 sul campo dei turchi del Sivasspor con i gol di Cabral, Milenkovic, Castrovilli e un’autorete di Goutas che ribaltano l’iniziale vantaggio di Yesilyurt. Da sottolineare l’aggressione a bordo campo del giovanissimo Bianco aggredito con un pugno volto da un tifoso a bordo campo.

Ora i sorteggi. L’Italia mantiene sei posti in Europa per ora. Tre in Champions League, (Milan, Inter e Napoli), due in Europa League (Juventus e Roma) e uno in Conference League (Fiorentina).