Secondo trofeo stagionale: all’Olimpico di Roma si assegna la Coppa Italia in diretta TV, ore 21. Le ultime notizie su formazioni. Le statistiche e i precedenti

Si assegna il secondo trofeo stagionale. Dopo la Supercoppa, l’Inter punta anche alla seconda Coppa Italia consecutiva, ma deve fare i conti con la Fiorentina. Si gioca allo Stadio Olimpico (ore 21).

Coppa Italia, la finale è Inter-Fiorentina

Da una parte l’Inter, dall’altra la Fiorentina. Tra tutte le finali giocate fino a oggi nel secondo trofeo calcistico nazionale, questa è una prima volta. Una sfida del tutto inedita per l’assegnazione del trofeo che pure entrambe le squadre hanno vinto più volte e in diversi periodi storici.

L’Inter ha vinto la coppa otto volte, ed è la terza squadra più vincente in Albo d’Oro alle spalle della Juventus e della Roma, che raggiungerebbe se vincesse il suo secondo trofeo consecutivo. L’Inter vinse il trofeo dello scorso anno battendo 4-2 la Juventus dopo i tempi supplementari.

La Fiorentina ha sei edizioni di Coppa Italia vinte in archivio. Ma l’ultima vittoria risale al 2001, quando in panchina sedeva Mancini.

Finale secca. Sulla base della vittoria nell’arco dei 90’. In caso di parità tempi supplementari. E in caso di ulteriore parità, calci di rigore. Quello ai rigori è uno spareggio che si è verificato per sei volte. L’ultima quando a vincere fu il Napoli sulla Juventus: era il 2020.

Coppa Italia, numeri e statistiche

SI tratta della 76esima edizione della competizione. La più lunga tra quelle del calcio professionistico italiano con il primo turno addirittura al 30 luglio. Ma come noto il format prevedeva il coinvolgimento delle squadre più forti, le cosiddette otto teste di serie – l’Inter in quanto detentrice era la prima in assoluto – solo dagli ottavi di finale.

La Fiorentina ha eliminato Sampdoria, Torino e Cremonese nell’unica partita in doppia sfida. L’Inter ha eliminato il Parma ai tempi supplementari, l’Atalanta e la Juventus (1-1 a Torino e vittoria per 1-0 a Milano).

I precedenti più recenti sono favorevoli all’Inter: otto vittorie, una sconfitta e cinque pareggi. Ma l’ultimo precedente è stato proprio quello vinto dalla squadra di Vincenzo Italiano, per altro con una prestazione davvero molto brillante.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Vincenzo Italiano conferma il 4-2-3-1 con Martinez Quarta e Milenkovic. Amrabat a centrocampo con Castrovilli. Unico vero dubbio in attacco, dove il ballottaggio è tra Cabral o Jovic. Più probabile il primo. Confermati invece sulle corsie esterne, visto il loro ottimo momento, Ikoné e Nico Gonzalez.

Anche Simone Inzaghi non cambia. Portiere di Coppa come per le gare precedenti dove torna Handanovic, squalificato nella gara di ritorno in semifinale con la Juventus. Dumfries e Dimarco sui lati e centrocampo affidato a Brozovic, Barella e Calhanoglu interni. La coppia d’attacco, visto anche il turn over di campionato, sarà composto da Dzeko e Lautaro Martinez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Il calcio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina è mercoledì 24 maggio alle ore 21. Tradizionalmente si gioca allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitra Massimiliano Irrati di Pistoia. A seguire la premiazione. La diretta televisiva sarà integralmente in chiaro (prepartita, gara, premiazione e dichiarazioni del dopopartita) su Canale 5. Diretta in streaming – sempre gratuitamente – su Sportmediaset.