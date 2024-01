Il primo turno del campionato di Serie B del 2024 non regala sorprese: vittorie come da pronostico per Lazio e Ternana

Vittorie di misura per entrambe: e così Lazio e Ternana nell’immediata vigilia dello scontro diretto proseguono la loro marcia a braccetto al comando della classifica. É la prima vittoria del nuovo anno per le due capolista, l’undicesima di questa stagione.

In un turno molto significativo soprattutto per le sfide di coda, la classifica si sgrana ancora maggiormente aumentando in modo significativo il gap tra le ambizioni delle squadre di testa e quelle impegnate per non sprofondare.

Serie B, le vittorie di Lazio e Ternana

Partita d’altri tempi a Cesena su un terreno ai limiti della praticabilità e sotto una pioggia pesantissima. Ternana che trova il vantaggio al 26’ con Simone Wagner, brava con una zampata a inserirsi su un traversone dalla sinistra di Vigilucci. Un gol nel primo tempo che vede la Ternana recriminare due legni, uno dei quali clamoroso con Labate, e che nel secondo tempo si legittima in una vittoria meritata grazie alla doppietta di Wagner, che sfrutta un altro legno di Labate, sfortunatissima nelle sue conclusioni ma provvidenziale ai fini del risultato finale. Il Cesena resta in ballo fino al termine di un lunghissimo recupero grazie a un bel gol di Sechi, ma la Ternana si conferma squadra di grande valore, capace di rompere l’inespugnabilità delle romagnole.

Vittoria di misura e in rimonta per la Lazio su un campo del San Marino altrettanto proibitivo per via di condizioni atmosferiche impossibili. Un lungo rilancio frenato da una gigantesca pozzanghera diventa assist per Raffaella Barbieri, che segna con un pallonetto il suo ottavo gol in campionato. In recupero, pochi secondi prima dell’intervallo Eriksen segna il gol che riapre la partita. Poi nella ripresa il colpo di testa vincente di Reyes su azione di calcio d’angolo. Partita per la verità dominata dalla Lazio più di quanto non dica un risultato stretto e su un campo forse anche al di là dei limiti della praticabilità.

Parma insegue, punti pesanti per Bologna, Freedom e Arezzo

Ai margini della zona altissima resta solo il Parma che conquista la decima vittoria in campionato su un campo mai facile come quello del Genoa: 2-0 firmato da una doppietta di Gago. Primo gol sul filo del fuorigioco grazie a un appoggio di Ploner, secondo gol in contropiede su un micidiale rilancio che vede l’attaccante brava a liberarsi e calciare con forza. Parma che aumenta il suo vantaggio sulle Grifoncine che rimangono quinte, ma vengono agganciate dall’Hellas Verona, che chiude 1-1 il derby esterno contro il Chievo: botta e risposta con vantaggio Hellas di Peretti e pareggio clivense di Picchi a sette minuti dal termine.

Le vittorie più pesanti sono quelle che riguardano la zona bassa della classifica: punti importanti per l’Arezzo che si aggiudica con un netto 5-2 la trasferta con il Pavia grazie alla tripletta di Diaz-Ferrer. Netta vittoria del Bologna sul Ravenna, con gol siglati da Da Canal, Kustrin, Pinna e Gelmetti, un passivo pesante dopo l’iniziale provvisorio pareggio di De Matteis per un Ravenna che deve ancora conquistare la sua prima vittoria stagionale.

Più sorprendente in termini di pronostico è il successo della Res Roma ai danni del Brescia, con le capitoline che chiudono il match in poco più di un quarto d’ora: si portano avanti con Clemente al 9’, raddoppiano dal dischetto tre minuti più tardi con Naydenova, e mettono a referto il tris al 16’ con Petrova.

Pesantissima nell’anticipo anche la vittoria del Freedom, che batte il Tavagnacco agganciando al terzultimo posto la San Marino Academy a quota nove. In casa delle friulane, in 10 dal 41’ per l’espulsione del portiere Giulia Sattolo, la formazione ospite sblocca il punteggio a inizio ripresa con Bruni e raddoppia in pieno recupero con Burbassi. Tardivo il gol di Maroni, ormai a tempo scaduto e risultato quasi acquisito.