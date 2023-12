Sassuolo Fiorentina Woman è l’ultima partita della decima giornata del campionato di Serie A femminile. Pronostico, orario e formazioni

Posticipo importante nel campionato di Serie A femminile che propone la sfida tra Sassuolo e Fiorentina nella finestra in programma in diretta gratuita sulla Rai.

Una opportunità importante per entrambe le squadre: da una parte la Fiorentina che non può permettersi passi falsi per mantenere il suo preziosissimo terzo posto in classifica. Dall’altra il Sassuolo femminile che dopo l’ultima vittoria ha la concreta possibilità di staccarsi dalla parte destra della classifica e affacciarsi nella zona che vale i play off per lo scudetto.

Sassuolo-Fiorentina: quando e dove si gioca

Partita: Sassuolo-Fiorentina

Stadio: Enzo Ricci (Sassuolo)

Data: 11 dicembre

Orario: 18:00

Dove vederla in Tv: RAI Sport

Come vederla in streaming: RAI Play

Ultime news

La Fiorentina nel girone d’andata ha perso solo due partite, quella contro la Roma e l’ultima, contro la Juventus, che sono anche le uniche due squadre che la precedono in classifica. Conquistando sei vittorie e pareggiando solo con l’Inter. Eccezion fatta per la Roma quella della Viola è la miglior difesa del campionato con sette soli gol subiti, quattro dei quali proprio da Roma e Juventus. Il primo obiettivo per la squadra di De La Fuente è chiudere quanto prima possibile i conti per l’accesso alla poule scudetto. E se continua così la Fiorentina Woman dovrebbe tagliare il primo traguardo della stagione con larghissimo anticipo, pensando poi al secondo traguardo. Il terzo posto.

Il Sassuolo, sette punti nelle ultime quattro partite, si è scosso risollevando considerevolmente la propria stagione dopo un avvio stentato. La squadra emiliana ora è settima e ha nel mirino il Milan, impegnato a Roma, e il Como nel tentativo di raggiungere una parte sinistra della classifica mai così vicina.

Sassuolo-Fiorentina: statistiche, precedenti

Il Sassuolo riparte dai gol di Loreta Kullashi che si è improvvisamente sbloccata contro la Sampdoria trovando tutti insieme la sua prima rete e la sua prima tripletta italiana. Un bel match per lei e Daniela Sabatino, ex di turno, subito in gol nella prima giornata a Firenze.

Le statistiche dicono che tra Sassuolo e Fiorentina non c’è mai stato un pareggio nelle ultime tredici partite. Nove successi viola, tra i quali gli ultimi quattro che includono anche una partita amichevole.

Pronostici Sassuolo-Fiorentina

É un buon test per entrambe le squadre. Ma sia lo stato di forma nel corso della stagione che i precedenti lasciano pendere gli equilbri del pronostico dalla parte della Fiorentina con qualche chance di pareggio per le emiliane considerando il buon rush delle ultime quattro partite.

Pronostico Sassuolo-Fiorentina X2