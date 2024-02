Tornando alla vittoria, quarto successo nelle ultime cinque partite, il Sassuolo Calcio Femminile chiude in bellezza e legittima la sua presenza nella poule scudetto raggiungendo l’Inter in coabitazione sul quarto gradino della classifica.

Sassuolo-Sampdoria 2-0

Gli allenatori approfittano per un po’ di turn-over dando spazio ad alcune riserve. Mango lascia a riposo Tampieri, convocata in Nazionale inserendo diverse seconde line. Piovani conferma il suo attacco con Kullashi, Clelland e Sabatino che così bene hanno fatto nel corso delle ultime settimane.

La prima conclusione a rete, per altro altissima, è di Mella che cerca di pescare il jolly dalla lunghissima distanza dopo un batti e ribatti ai limiti dell’area blucerchiata. Il Sassuolo prova a insistere con una bella azione di Philtjens che scende a sinistra per crossare. Palla che scavalca Clelland ma arriva a Sabatino anticipata in calcio d’angolo. Conclusione dalla distanza anche per la Samp con Talia DellaPeruta (schierata titolare) che non trova la mira.

In un ritmo non frenetico le occasioni sono poche: ancora DellaPeruta cerca la conclusione dal limite dopo una bella azione, para Durand. L’occasione migliore è della Samp proprio a tempo scaduto: bella conclusione di Taty che, grazie anche a una leggera deviazione, costringe Durand al suo miglior intervento della prima frazione.

Il secondo tempo, i due gol

La ripresa si apre subito con qualche cambio. Lascia il campo De Rita, che aveva subito una botta… Mango non vuole rovinare il suo esordio in Azzurro e la manda a riposare. Al 53’, dopo una clamorosa occasione per Pleidrup, che da calcio di punizione va vicina al bersaglio, ecco il vantaggio del Sassuolo: Kullashi, protagonista di una tripletta nella partita di andata, fa tutto da sola con un gol capolavoro. La svedese è bravissima a liberarsi al tiro per calciare con intelligenza e spedire la palla imprendibilmente sotto la traversa con un effetto delizioso.

La Samp è stordita dal vantaggio neroverde e fatica a riorganizzarsi. Al 69’ il raddoppio: calcio di punizione ancora di Kullashi che Filangeri corregge per Sabatino che di testa insacca da pochi passi.

Nel finale accade davvero poco: ma è sempre il Sassuolo a essere più propositivo: ancora Kullashi, costantemente alla ricerca dell’intesa con Sciabica, appena entrata in campo, va vicinissima al terzo gol. Poi serve una palla fantastica a centro area ma questa volta la sua giovanissima compagna di squadra è leggermente in ritardo. E finisce così…

In classifica

Sassuolo che aggancia anche l’Inter, sulla quale ha rimontato moltissimi punti, con le nerazzurre che nel derby di domani contro il Milan avranno bisogno almeno di un punto per mantenere il proprio quarto posto.

Per la Samp, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, si apre un girone di post-season che, in attesa delle partite del Napoli (a Biella con la Juventus) e del Pomigliano (in casa contro il Como), vale ben 12 punti di vantaggio. Un tesoretto che dovrebbe garantire ampia tranquillità alla squadra blucerchiata.