Poteva essere uno scontro diretto, il match più importante di giornata utile a decidere l’ultimo accesso alla poule scudetto di questa stagione. E invece… il Sassuolo festeggerà sabato alle 12.30 davanti al suo pubblico l’accesso alla parte della classifica, insieme all’eccellenza del massimo campionato.

Come vedere Sassuolo-Sampdoria

Match: Sassuolo vs Sampdoria

Data: 17 febbraio 2024

Ora partita: 12:30

Dove si gioca: Stadio Enzo Ricci – Sassuolo

Come vederla in streaming: Dazn solo per gli abbonati.

Sassuolo-Sampdoria, come arrivano all’ultima giornata

Da una parte il Sassuolo, la grande sorpresa della stagione, capace di eliminare il Milan per la prima volta nella storia del campionato sia dalla lotta per il titolo che dalla corsa per le posizioni di rincalzo, utili alla qualificazioni all’Europa. Dall’altra la Sampdoria, altra grande sorpresa: una squadra capace di tenere testa fino all’ultimo alle favorite, conquistando ben cinque vittorie (una delle quali con la Juventus) e segnando in modo già molto significativo il sentiero che dovrebbe portare verso una salvezza comoda e in anticipo.

La Samp avrà ben quattro giocatrici in Nazionale, un’altra grande soddisfazione. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta infrasettimanale, Sassuolo battuto nettamente dalla Roma capolista; Samp sconfitta in casa dal Milan.

Sassuolo-Sampdoria, statistiche e precedenti

Il Sassuolo ha un ampio margine di vittorie negli scontri diretti, ben sei su sette, tra i quali quello estremamente ampio del girone d’andata, a Genova. L’ultima vittoria della Samp sulle emiliane, tra l’altro in trasferta, risale alla prima giornata della stagione 2022-23. Altra statistica interessante è il dato che vede il Sassuolo sempre vincente nelle ultime quattro sfide di Serie A senza subire nemmeno un gol. Il Sassuolo potrà contare su Lana Clelland, spesso decisiva contro la Samp: cinque gol e due assist nelle ultime sette partite. Un gol anche nella gara d’andata, condizionata da una splendida tripletta di Kullashi.

Il nostro pronostico su Sassuolo-Sampdoria

É una partita interessante che vedrà le due squadre affrontarsi per l’ultima volta questa stagione. Senza troppe pressioni di classifica. Anche se il Sassuolo ha ancora qualche chance di chiudere con una vittoria agganciando l’Inter al quarto posto. Un ottimo risultato…

Sassuolo favorito, anche in considerazione della splendida vittoria di Genova, che è stata la spinta sulla quale le neroverdi hanno poi costruito la rimonta con la quale hanno raggiunto e superato Milan e Como. Sassuolo favorito dunque, ma senza escludere l’imbattibilità della Samp.

PRONOSTICO SASSUOLO-SAMPDORIA: 1X